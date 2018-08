„Luther von Ladenburg“ geht bald nach London

Anzeige

Der „Luther von Ladenburg“ geht zum Theaterstudium nach London: Sherwin Ramzani Douki gehört zu den 20 Glücklichen unter jährlich 3000 Bewerbern, die einen Studienplatz an der traditionsreichen „Royal Central School of Speech and Drama“ (CSSD) erhalten haben. „Das ist überwältigend, und ich kann es immer noch nicht realisieren, dass ich es geschafft habe“, sagt der 18-Jährige. Im Oktober beginnt das Abenteuer, das für den jungen Künstler möglichst zum Karriere-Sprungbrett werden soll.

Noch sitzt der Hauptdarsteller jenes Musicals von 2017 über den weltbewegenden Kirchenreformer quasi auf gepackten Koffern in Leutershausen, wo er seit 2017 wohnt. Aufgewachsen ist er in Schriesheim: Am Heinrich-Sigmund-Gymnasium hat er gerade Abitur gemacht. „Englisch- und Kunstlehrerin Sibylle Zipperer, die im englischen York studierte, hat mich immer bestärkt, was London betrifft“, erzählt der kreative Kopf, der voller Projektideen steckt.

Die Theaterschule in London Die 1906 in London gegründete „Royal Central School of Speech and Drama“ (CSSD) gilt als eine der führenden Ausbildungsstätten für Theaterleute in Europa. Die Ausbildung ist traditionell auf den Beruf des Schauspielers ausgerichtet. Seit der Eingliederung in die Universität im Jahr 2005 ist ein akademischer Abschluss möglich. Berühmte CSSD-Absolventen sind unter anderem die Oscar- und mehrfache Golden Globe-Gewinnerin Vanessa Redgrave sowie auch Judy Dench (u. a. „M“ in den jüngsten James Bond-Filmen) und Christopher „Kit“ Harington (u.a. „Jon Schnee” in „Game of Thrones”). Der vor 18 Jahren in Heidelberg geborene Sherwin Ramzani Douki wurde nach Bewerbung und Vor- sprechen für das dreijährige Bachelor-Studium „Drama, Applied Theatre and Education“ angenommen. pj

Statistenrolle entfachte das Feuer

Auch an der Musikschule Schriesheim, wo er verschiedene Instrumente erlernte und zurzeit bei der grandiosen Heidelberger Sängerin Stjerne Giesel Unterricht nimmt, formt er früh Begabungen aus. Bereits 2011 wirkt er als Statist bei „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ am Nationaltheater Mannheim mit. „Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, denn von da an wusste ich: So was will ich machen“, erinnert sich der angehende Schauspielstudierende.