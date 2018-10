Lyrik und Musik stimmen Zuhörer auf den Herbst ein

Wie wohltuend die Wirkung von Gedichten in Verbindung mit Celloklängen sein kann, das zeigte sich bei der jüngsten Konzertlesung im Ladenburger Lobdengau-Museum. „In den Herbst einkehren“ hieß das ebenso kleine wie feine und begeisternde Programm im ehemals bischöflichen Weinkellergewölbe im Untergeschoss der Ausstellungsräume. Vor dem antiken Sol-Mithras-Relief sitzend, lauschten rund 20 Zuhörer den stimmungsvollen Gedichten und Gedanken, welche die Heidelberger Lyrikerin Gerhild Michel vortrug. Zwischen den Beiträgen war Dorothea von Albrecht aus Schriesheim am Violoncello zu hören.

Improvisierte Celloklänge

Die beiden vielfach ausgezeichneten Künstlerinnen, die an Ort und Stelle bereits aufgetreten waren, stellte Andreas Hensen als Hausherr eingangs kurz vor. „Die Tage werden länger, schon gibt es wieder Lebkuchen zu kaufen“, leitete Hensen heiter zum Thema des Abends über. Und sogleich erfreute die international bekannte Cellistin ihre Zuhörer mit dem Präludium aus der Suite G-Dur von Johann Sebastian Bach, das vielen im Ohr zu sein schien, so erfreut merkten alle auf. „Dieser wunderbare Sommer verdient zunächst einen Nachruf“, sagte die Dichterin Michel und erinnerte an „blaue Tage am See“ ebenso wie an einen Strauch mit „dunklen Beeren, verdorrt unter der glühenden Hitze“. Jetzt, da der Sommer allmählich gehe und Farben sowie Wärme mit sich nehme, gelte es Folgendes im übertragenen Sinne zu beherzigen: „Schließt Eure Fenster, Eure Türe lasst jedoch offen.“

Dazu passte eine Gigue von Barockmeister Bach. Und man konnte sich lebhaft vorstellen, wie dieser Schreittanz „Am See“, so das darauffolgende Gedicht, wohl klingen mochte. Michel zauberte eine imaginäre „Grille als Gast“ vor das innere Auge der Zuhörer. Betörend: Bachs „Allemande“, die nach deutschen Volkstänzen entstanden sein soll, und der Michel nachdenklich „Tage in Detwang“ folgen ließ. Auch zu diesem rekordverdächtigen Oktober fand Michel wunderbare Worte, die oft auf präzisen Naturbeobachtungen basieren und mit denen die Lyrikerin Stimmungsbilder erzeugt: „Noch einmal brechen auf Erden goldene Fenster auf.“ Bei ihr drückt „der rote Essigbaum, festlich im Flammenkleid, Hymnen auf die Vergänglichkeit“ aus.

Ein weiterer Höhepunkt: Michels Text „Ein paar Sätze über Sommer und Herbst in Heidelberg“, den die Albrecht mit improvisierten Celloklängen untermalt. Mit ihren „Improvisationen über eine aleutische Volksweise“, die Georg von Albrecht komponiert hat, schloss das Programm nach rund 50 Minuten. Es hinterließ das Publikum innerlich befriedet mit dem Herbst – und begeistert. Jedenfalls gab es lang anhaltenden Beifall. Hensen dankte im Namen der Zuhörer für diese Mußestunde, die alle berührt habe. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018