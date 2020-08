Lyrisches Biotop in Kulturwerkstatt

Ein „lyrisch-musikalisches Biotop“ von und mit Rebecca Junghans, der in Ladenburg aufgewachsenen Schauspielerin und Sängerin, sowie ihrer Kollegin Ronja Donath findet am Samstag, 19. September, um 18 Uhr und um 20 Uhr unter freiem Himmel an der Ladenburger KulturWerkstatt Am Sägewerk 22 statt. Beim Duo „Salon des Plantes“ wird die „Poesie der Pflanzen in Kombination mit Klängen und Gesang in neuen Farben und Zusammensetzungen“ hör- und sichtbar. Es gilt Mund- und Nasenschutzpflicht. Der Eintritt kostet 10 Euro. Reservierungen per E-Mail an KulturwerkstattLadenbug@online.de. An der Abendkasse nur Bargeldzahlung. pj

