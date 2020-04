Der Streit um das Konzert von Xavier Naidoo auf der Ladenburger Festwiese hat jetzt sozusagen eine neue Eskalationsstufe erreicht. Am Freitag meldet sich der Sänger in einem Video zu Wort, das nun im Internet unter der Betreffzeile „Konzert in Ladenburg in Gefahr?“ die Runde macht.

„Guten Morgen, Deutschland“, beginnt der Sänger seine 46 Sekunden lange Ansprache und verfällt in Mannheimer Mundart: „Isch hab ghört, dass der Bürgermeister Schmutz von Ladenburg sich gegen ein Konzert von mir ausspricht in Ladenburg.“

Auftritt unerwünscht

Damit umreißt er knapp den aktuell schwelenden Konflikt, in dessen Verlauf sich bereits die Grünen der Römerstadt, das Aktionsbündnis Wir gegen Rechts in Ladenburg, SPD-Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck sowie der direkt angesprochene Rathauschef Stefan Schmutz ablehnend geäußert haben – der Tenor ihrer Stellungnahmen stimmt inhaltlich überein: Naidoos Auftritt auf der Festwiese sei nicht erwünscht. Seine privaten Äußerungen seien nicht akzeptabel und würden sich „nicht mit dem liberalen und offenen Weltbild Ladenburgs vertragen“, wie Schmutz kürzlich gegenüber dieser Redaktion erklärte.

Faschismus-Vorwurf gegen SPD

Der „Sohn Mannheims“ schießt nun zurück: Durch die Absage würde sich bestätigen, „dass die SPD in Richtung Faschismus tendiert.“ Auch an Schmutz wendet er sich direkt mit diesem Vorwurf: „Aber, Bürgermeister Schmutz aus Ladenburg, isch weeß net, isch find des faschistoid, wenn man sagt, jemand darf net ufftrete irgendwo, oder?“

Sein letzter Satz lässt einen gewissen Interpretationsspielraum, wie es für ihn nun weitergeht, ob er von sich aus absagen oder nur seinen Unmut äußern will. Er bürge nicht mehr, sagt der Künstler nämlich und ergänzt: „Macht euern Sch... doch alleine, gebt mein Geld wieder her. Ciao-Ciao.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020