Mädchenträume stehen in Reih und Glied

Produktion in Japan

Was dann folgte, ist ein klassischer Fall von Produktpiraterie: Mattel gab eine Produktion der Puppe in Auftrag, allerdings nicht in Amerika, sondern in Japan. Die Löhne dort waren nämlich niedriger, und die Fertigung der Puppenkleidung per Handarbeit sehr aufwendig.

Der Firma Hausser blieb das alles nicht lange verborgen. „Aber sie konnte sich wegen ihrer wirtschaftlichen Schwäche nicht richtig wehren und musste sich mit einer kleinen Abfindung zufriedengeben“, erzählt Götz Seidel. Er zeigt auf eine Vitrine, in der die „Bild“-Lilli und die Barbie Nummer 1 nebeneinanderstehen. Sie sind fast identisch. „Ein klarer Produktklau“, meint der Spielzeugexperte.

„Bei der Barbie stehen nicht die Puppen im Vordergrund, sondern die Kleidung“, fährt er fort. „Man kann sehen, wie sich die Mode entwickelt hat.“ Tatsächlich, Ältere werden die Entstehungszeiten der jeweiligen Puppen problemlos anhand der Kleidung bestimmen können. So nebenbei wurde auch ein Weltbild transportiert, denn die Damen gehören meist besseren Schichten an, sind schlank und in einem geläufigen Sinne hübsch. Heile Welt, die als Vorbild präsentiert wird. „Da werden ein Schönheitsideal und ein gewisses Konsumverhalten verkauft“, meint der Auktionator.

Ken, der männliche Gegenpart von Barbie, entstammt ebenfalls „besseren Schichten“. Seine Kleidung macht ihn als Pilot, Musiker oder Sportler kenntlich. „Auch er hat immer einen gewissen Stil.“ Und mit Puppen war es bald nicht mehr getan: „Man wollte die Kinder dazu bringen, sich weitere Artikel wie Boote und Autos zu kaufen.“

Es gibt auch Kritik an den Puppen. Damit werde ein „Schlankheits-Körperkult“ verbreitet, lautet ein Vorwurf. Und in manchen muslimischen Ländern sind Barbies verboten, weil sie dem dort propagierten Frauenbild widersprechen, erläutert Götz Seidel.

Weshalb sind die Puppen im Café Antique zu bewundern? Seidel: „Unser Konzept ist es, Sammlungen noch einmal komplett zu zeigen, bevor sie zerstreut werden.“ Natürlich kennt der Auktionator die Besitzerin, eine Holländerin. „Das waren fanatische Sammler“, beschreibt er das Ehepaar. „Er hat Dampfmaschinen gesammelt, sie Barbies. Die haben dann einen Schnitt gemacht in ihrem Leben, die Sammlungen verkauft und ein ganz anderes Leben begonnen. Es kann immer sein, dass man morgens aufsteht und sagt: Das ist Ballast.“

Die meisten Puppen sehen aus wie neu, Kinder dürften nie damit gespielt haben. Das wird wohl auch bei den künftigen Besitzern so bleiben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.06.2018