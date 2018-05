Mahlzeit mit historischem Flair

Anzeige

Ladenburg.Wer eine Vorliebe für historische Fahrzeuge hat und gerne eine Mahlzeit im Grünen zu sich nimmt, ist am Sonntag, 6. Mai, ab 10.30 Uhr im Ladenburger Benzpark an der richtigen Adresse. Denn dort veranstaltet der Motorsportclub Dr. Carl Benz zum ersten Mal ein „Picknick mit Oldtimern“. Oldtimer-Fahrern ist es an diesem Tag gestattet, in den Benzpark einzufahren.

Doch auch alle anderen Besucher sind eingeladen, ihre Picknickkörbe zu packen und ihre Decken in der Parkanlage mit der historischen Garage auf dem ehemaligen Familienanwesen von Carl Benz auszubreiten. Wer möchte, kann auch einen Campingtisch mitbringen. Das Weingut Rosenhof wird bei der Veranstaltung seine Weine präsentieren. Gertrud Elbe, Gattin von Benz-Urenkel Dieter Elbe, und Bürgermeister Stefan Schmutz haben laut Veranstalter ihr Kommen zugesagt. mav