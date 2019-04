Maikundgebung im Waldpark

Zur Kundgebung unter dem Motto „Europa, jetzt aber richtig“ lädt der Ortsverband Ladenburg/Rhein-Neckar des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Mittwoch, 1. Mai, 10.30 Uhr, in den Reinhold-Schulz-Waldpark ein. Die Kundgebung wird vom Vorsitzenden des DGB-Ortsverbandes, Bernd Schuhmacher, geleitet. Hauptredner ist Lars Treusch, Geschäftsführer der DGB-Region Nordbaden, der das Motto „Europa, jetzt aber richtig“ inhaltlich darstellen wird. Auch in diesem Jahr wird die Kundgebung umrahmt durch ein Familien- und Kulturfest. Der Förderverein „Solidarität“ bietet Leckeres vom Grill und kühle Getränke. Kaffee und ein Kuchenbuffet runden das Ganze ab. Für die Musik sorgt das saarländisch/pfälzischen „Duo mit Pfiff“. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Glashaus statt. red

