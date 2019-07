Mais-Labyrinth ab Samstag offen

Ladenburg.„Von Zeit zu Zeit“ heißt ab Samstag, 6. Juli, das Motto im Mais-Labyrinth am Hegehof in Ladenburg-Neuzeilsheim. In Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, wo derzeit die Familienschau „Alles mit der Zeit“ läuft, dreht sich beim Rätselparcours durch hohe Stauden alles rund um dieses Phänomen. Es gilt sieben Stationen zu finden. Bis Mitte Oktober ist der Irrgarten mit Gewinnspiel

...