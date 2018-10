Malak Aderoumo gewinnt

„Die Räuber’77 – Literarisches Zentrum Rhein-Neckar“, hat in diesem Jahr erstmalig einen Jugend-Literatur-Wettbewerb ausgeschrieben. Damit waren Jugendliche zwischen 14 bis 20 Jahren angesprochen, die in der Metropolregion leben und in Deutsch schreiben. Eine unabhängige Jury hat die anonym eingereichten Texte bewertet und nun die drei ausgelobten Preisträger bekannt gegeben.

Den ersten Platz belegt Malak Aderoumu, die in ihrem Prosastück eine verblüffende Sichtweise auf das vorgegebene Thema „Offline“ dargelegt hat. Die Preisträgerin ist 14 Jahre alt und lebt seit den Sommerferien in Darmstadt. Bis dahin wohnte sie in Ladenburg und war Schülerin im Carl-Benz-Gymnasium. Der zweite Preis geht an einen 16-jährigen Schüler aus Mannheim, Phirun Koy, dessen Text sich im Sequenz-Bereich zwischen Videoclip und Blog einordnen lässt. Der dritte Preisträger ist Lino Szekely, dessen Poesie überrascht. Er ist 20 Jahre alt und studiert in Mannheim.

Die feierliche und für jedermann öffentliche Preisverleihung findet am Dienstag, den 16. Oktober im Festsaal der Mannheimer Kinder-und Jugendbibliothek im Dalberghaus, N3, 4 statt. Beginn 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. red

