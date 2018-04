Anzeige

Eine Bühne der Marke „Extrabreit“ hat am Samstagabend in der Lobdengauhalle für Staunen gesorgt. Doch als sich „Frauenterz“-Ensemble und Männerchor des Ladenburger Gesangvereins Liederkranz erstmals gemeinsam vor den über 500 Besuchern präsentierten, war alles klar: 50 weibliche und 24 männliche Stimmen brauchen ihren Platz. Außerdem traten Kinderchor, Ex-Jugendgruppe „Between“ und Gäste aus der Partnergemeinde Paternion auf. Dem Staunen folgte ein Raunen: So viele Aktive, so ein schöner Abend. Ja, bei seinem großen Jubiläumskonzert unter dem Motto „As Time Goes By: 175 bewegte Jahre“ zeigte sich der 1843 gegründete Liederkranz bestens aufgelegt und voll auf der Höhe der Zeit.

„Die Stimmung bei den Sängerinnen und Sängern gefällt mir vor allem: Man spürt die Begeisterung – und die Liedauswahl von traditionell bis modern ist sehr gut“, sagte Meinhard Wind (Heddesheim) gegenüber dem „Mannheimer Morgen“. Der Vizechef des Sängerkreises Weinheim stellte außerdem fest: „Ein solches Konzert ist in der heutigen Zeit, wo Chöre eher rückläufig sind, eine tolle Leistung.“ Auf der Bühne übereichte Wind Liederkranz-Chef Jörg Boguslawski die Ehrenurkunden des Deutschen sowie des Badischen Chorverbands zum großen Jubiläum. Die Feier des 175. Geburtstags fand gestern mit einem überaus gelungenen Freiluftfest bei freiem Eintritt im Bischofshof seine Fortsetzung. Mehrere hundert Aktive von 18 Chören aus der Region begeisterten unter strahlend blauem Frühlingshimmel die Zuhörer.

Tolle Kärntner

„Das haben die einfach toll gemacht“, zeigte sich Susanne aus Schriesheim rundum angetan. „Die Leute haben eine richtig geile Zeit“, fand der Ladenburger Matthias. Schon jetzt darf der Liederkranz deshalb von einem Erfolg sprechen. Dabei steht mit der so gut wie ausverkauften SWR4-Schlagerparty und rund 900 Besuchern am heutigen Montagabend in der Lobdengauhalle der vorläufige Höhepunkt erst noch bevor. Doch der Reihe nach: Den Samstagabend eröffneten die Männer aus Ladenburg und Paternion gemeinsam mit einem österreichischen Mundart-Song von Hubert Goisern. Dabei klang bereits an, was sich beim späteren Auftritt des Gastchors um Dirigentin Karin Piery vollends zeigte: Die Kärntner in ihren zünftig karierten Westen erwiesen sich mit Harmoniegesang und alpenländischem Vortragsstil als eine Klasse für sich – „a feini Soach“ (eine feine Sache).