Mann will Geldautomat aufsprengen

Am frühen Mittwochmorgen hat ein unbekannter Täter versucht, in Ladenburg einen Geldautomaten aufzusprengen. Der Mann betrat nach Angaben der Polizei gegen 6.20 Uhr den SB-Bereich eines Geldinstituts am Cornel-Serr-Platz. Er leitete ein Gas in den Automaten und verlegte eine Lunte aus brennbarer Flüssigkeit, um so eine Explosion auszulösen. Der Täter wurde jedoch offenbar dabei gestört und flüchtete daraufhin mit einem grauen Ford Mondeo, an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren, wie die Polizei ermittelt hat.

Täter war maskiert

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur und dunkle Jeans. Er trug schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und war bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze. Zudem war der Täter dunkel maskiert, trug Handschuhe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Fahrzeug geben können, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Telefon 0621/1 74 44 44 zu melden. red /pol

