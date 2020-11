Marienfigur fürs Museum

Mission erfüllt, könnte man sagen, und alle Beteiligten strahlen zufrieden. Denn die silberne Marienfigur bleibt wunschgemäß in Ladenburg, wo sie der 1991 verstorbene Restaurator und Bildhauer Hans Volker Dursy Mitte der 1970er Jahren geschaffen hat. Ein Bieter aus Ladenburg, der namentlich nicht in den Medien genannt werden möchte, hat den gut 19 Zentimeter großen und 1,6 Kilogramm schweren Abguss eines Modells der Marktbrunnenfigur am Freitagabend ersteigert.

Der Zuschlagspreis habe bei 2000 Euro gelegen, sagt Goldschmiedemeister Jörn Molzen von der Lopodunum-Schmuckauktion und freut sich auf weitere spannende Einlieferungen. Ihm ist der neue Besitzer bekannt. „Er hat die Skulptur in der Intention gekauft, sie dem Lobdengau-Museum zur Verfügung stellen“, so Molzen. Wie diese Redaktion ausführlich berichtete, schwebt Museumsleiter Andreas Hensen bereits ein Schaukonzept vor. pj

