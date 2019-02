Marius Steigerwald ist neuer Vizechef

Wie immer erlebten die Mitglieder der Stadtkapelle Ladenburg „eine harmonische Hauptversammlung“ im kleinen Nebenzimmer des Lokals „El Greco“ , wie auch deren Dirigent Helmut Baumer fand. Dennoch gab es diesmal eine Besonderheit. Denn es kommt ja nicht regelmäßig vor, dass ein Verein eine symbolische Spende im Wert von 3000 Euro entgegennehmen darf. Doch machte dies Ina Große-Wilde von der Molitor-Stiftung tatsächlich möglich, weil die Stadtkapelle mit ihrer kulturellen Jugendarbeit dem Satzungszweck hervorragend entspricht.

„Das ermöglicht uns Anschaffungen wie eine Beach-Flag mit unserem Logo, eine große Trommel und Notenständer“, freute sich die Vorsitzende Helene Völter-Erhardt über die großzügige Unterstützung. So probe es sich doch gleich noch einmal so schön für das Frühjahrskonzert, das diesmal am Samstag, 11. Mai, stattfinde.

Open-Air-Konzert auf Festwiese

Unter dem Motto „Cinema And More“ sollen die schönsten Filmmelodien zu hören sein. „Das wird eine schöne Sache“, ist Baumer überzeugt von seinem Programm. Als einer der musikalischen Gäste tritt ein 17-jähriger Klavierschüler von Ladenburgs Musikschullehrer Andreas Benend auf: Youcheng Weng aus Dossenheim wird die „Rhapsody In Blue“ von George Gershwin interpretieren.

„Da bin ich stolz drauf, denn das spielt nicht jedes Blasorchester“, sagte Baumer. Sein Musikschulkollege Olaf Gramlich gibt außerdem ein Oboen-Solo zum Besten. Zum abwechslungsreichen Programm tragen auch Werke von Ennio Morricone, Hans Zimmer und Stücke aus dem aktuellen Queen-Rockmusikfilm „Bohemian Rhapsody“ bei. Das ist jedoch nicht der einzige Höhepunkt, auf den sich Stadtkapelle-Fans freuen dürfen: „Am Samstag, 29. Juni, wollen wir auf der Festwiese ein Open-Air-Konzert geben, einfach nur Musik mit Getränken und Kaffee - ganz leger“, sagte Völter-Erhardt.

Dass „Brass & Barbecue“ im vergangenen Jahr ausfiel, bedauerte sie. „Es war personell und ohne hohe Kosten nicht zu leisten“, erklärt die Vorsitzende. Dafür absolvierten die 40 Aktiven 2018 aber sechs Ständchen und 15 Auftritte. Es gab acht Neueintritte. „Wir profitieren von der Musikschule“, weiß Völter-Erhardt. Außerdem gehören 93 „passive“ Mitglieder zu dem musikalischen Verein.

Dass die Bilanz auch finanziell stimmte, dafür sorgte Kassenwart Manuel Fritz. Nach seiner Entlastung durch die Rechnungsprüferinnen Brigitte Stahl und Erika Rühle stand den Wahlen nichts mehr im Wege. Aus ihnen ging Marius Steigerwald als neuer Zweiter Vorsitzender hervor. Er löst auf diesem Posten Andreas Staudt ab, der nun anstelle von Michael Weik neben Ralf Weiser die Aktiven im Beirat vertritt. Der neue Jugendvertreter heißt Kai Röttgen, der Mona Wiest nachfolgte. pj

