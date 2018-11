Markierungen sollen Nordstadtkreisel sicherer machen

Eine Anwohnerin der Weinheimer Straße sorgt sich um die nächtliche Verkehrssicherheit an der Kreisstraße entlang des Neubaugebiets Nordstadt-Kurzgewann in Ladenburg. Dort ist kürzlich der Verkehrskreisel entstanden. Die Baustelle soll nach Einbruch der Dunkelheit nicht ausreichend beleuchtet sein: Auf den Warnbaken seien zwar gelbe Lichter angebracht, davon würden jedoch nur zwei schwach glimmen. Außerdem führe die Fahrbahnmarkierung aus dem Kreisel in Richtung Stadt direkt auf die Verkehrsinsel zu. Diese soll auch schon überfahren worden sein, so die „MM“-Leserin in ihrer Zuschrift.

„Die Baustellenleuchten werden aufgrund dieses Hinweises erneut überprüft und gegebenenfalls nachgebessert“, hieß es am Dienstag in der Stellungnahme aus dem Rathaus. Grundsätzlich sei die Baustelle in Absprache mit dem Straßenbaulastträger, also dem Rhein-Neckar-Kreis, nach den entsprechenden Vorschriften für Baustellen, die sich außerorts befinden, markiert, beschildert und beleuchtet. Tatsächlich gab es nach Angaben der Stadt schon zwei Unfälle, und zwar an den neuen Fahrbahnteilern, „obwohl diese mit neuen, deutlich sichtbaren und reflektierenden rot-weißen Warnbarken markiert waren“. Unfallursache sei in beiden Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen.

Mittlerweile habe die Straßenverkehrsbehörde den Markierungsplan freigegeben, sodass nun die alten Fahrbahnmarkierungen demnächst entfernt werden können. „Noch in diesem Jahr sollen die neuen Markierungen aufgebracht werden, wenn die Witterung dies zulässt“, antwortet Nicole Hoffmann, die persönliche Referentin von Bürgermeister Stefan Schmutz. Auch werde die neue LED-Straßenbeleuchtung in Kürze installiert. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018