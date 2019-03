Markus Weber im Domhof

Mit seinem Programm „Die Zwei von der Klangstelle – Eine Hommage an die 1920er und 30er Jahre“ tritt Markus Weber am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr im Domhof auf. Am Klavier sitzt Dieter Scheithe. Thema des Chansonabends ist die Zeit zwischen zwei Weltkriegen, zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik und Diktatur.

Es war aber auch die Zeit der schillernden Unterhaltung. Und gerade die Chansons dieser Zeit sind bis heute Zeugen dieser Epoche. Ein Abend mit Melodien und Liedern, die man immer wieder gerne hört, eingebettet in den Zeithintergrund und bestückt mit literarischen Kostbarkeiten von Ringelnatz, Tucholsky und Erich Kästner. Mit seinem Auftritt unterstützt Markus Weber die Arbeit der Gruppe Ladenburg- Schriesheim von Amnesty International.

Reservierungen per E-Mail

Karten im Vorverkauf gibt es für 15 Euro (Abendkasse 17 Euro) in Ladenburg bei Seitenweise bücher am Markt sowie Buchhandlung am Rathaus; in Schriesheim in Utes Bücherstube. Reservierungen sind per E-Mail unter der Adresse kontakt@amnesty-ladenburg-schriesheim.de möglich. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019