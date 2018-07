Marlene und Elionor haben beim Dosenwerfen mächtig Spaß

Anzeige

Gut besucht, so der erste Vorsitzende des Kleingartenvereins Ladenburg, Uwe Breitbarth, war am Wochenende das Gartenfest des Vereins in der Anlage am Heddesheimer Weg. Und das trotz Hitze und der finalen Fußballspiele bei der WM. Am Samstag wurde zur Freude einiger Besucher eine Leinwand aufgestellt und einen Beamer besorgt, damit interessierte Festbesucher das spannende Spiel um Platz drei verfolgen konnten. Für den Sonntag wollte der Verein abwarten, wie sich zum Spielbeginn das Wetter entwickle.

Nach dem Samstag-Spiel sorgte DJ Dennis (Ott) spontan für Stimmung. Am Sonntag gab es den traditionellen Frühschoppen, bei dem auch wieder die Sängereinheit 1883 vertreten war. Einige Gartenpächter sind auch eifrige Sänger im Verein. Fröhlich schmetterten die etwa 25 erschienenen Mitglieder, schick gekleidet, neben einigen Liedern auch ein Geburtstagsständchen für „Fríedl“ Chalkidiki. Schön anzuhören sei’s gewesen, so Breitbarth. „Die dürfen nächstes Jahr gerne wieder kommen“, lud er schon mal ein.

Die weltbeste Currywurst mit eigens angerührter geschmackvoller Soße und leckere Pommes passten hervorragend zu erfrischenden Kaltgetränken. Zahlreich gespendete Kuchen und Torten ließen auch die Leckermäulchen, deren Sinn mehr nach Süßem stand, verweilen. Unter den schattenspendenden Bäumen ließ es sich so gut aushalten. Auch für die Kleinen hatte sich der Verein ein Programm zur Belustigung überlegt. Marlene und Elionor waren dann aber leider die Einzigen, die Spaß hatten. Das Dosenwerfen bereitete ihnen sichtlich Freude und ließ den hier verantwortlichen Dieter Kraus ganz schön ins Schwitzen kommen. Aber das, meinte Kraus, mache ihm nichts aus, wenn er die Freude der Mädels sehe.