Martinshöfe: Ärger wegen Baustelle

Die veränderte Rad- und Fußwegeführung wegen der Baustelle Martinshöfe in Ladenburg sorgt weiterhin für Ärger (wir berichteten): In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sprach sich jetzt Stadtrat Herbert Felbek (SPD) dafür aus, den Weg entlang des Friedhofs endlich wieder freizugeben.

Dass die Baufirmen dies für die kommenden zwei Wochen in Aussicht gestellt hätten, sagte Stadtbaumeister André Rehmsmeier darauf und fügte hinzu, dass die Unternehmen die Einrichtung ihrer Baustelle mit Zufahrt an der Schwarzkreuzstraße (also nicht wie bisher an der Wallstadter Straße) neu beantragen wollen. pj