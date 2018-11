Martinshöfe: andere Wegführung

Wegen der Bauarbeiten am Wohnquartier Martinshöfe ist es erforderlich, die Verkehrsführung zu ändern. Der Fuß- und Radweg entlang des Friedhofs zur Wallstadter Straße wird ab Montag, 5. November, für voraussichtlich sechs Wochen gesperrt. In dieser Zeit wird die Sperrung an der Wallstadter Straße aufgehoben, so dass die dortigen Fuß- und Radwege wieder auf beiden Seiten zur Verfügung stehen. Die bisher dort befindliche Be- und Entladezone für Bau- und Lieferfahrzeuge wird in das Baugrundstück hinein verschoben.

Die Container auf dem Friedhofsvorplatz werden in das Baugrundstück versetzt, so dass auf dem Friedhofsvorplatz ein Lkw-Wendeplatz mit Halteverbot eingerichtet werden kann. Die Zu- und Abfahrt der Bau- und Lieferfahrzeuge erfolgt über die Straße „An den Martinsgärten“ in die Schwarzkreuzstraße direkt in die Wallstadter Straße. Das Halteverbot entlang der Schwarzkreuzstraße wird bis zur Einmündung in die Wallstadter Straße verlängert. Der dort befindliche Gehweg wird wieder freigegeben. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in der Wallstadter Straße ab der Feuerwehr bis hin zum Jugendzentrum „Die Kiste“ Tempo 30 angeordnet ist. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018