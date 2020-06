Martinshöfe Ladenburg sorgen für Bewegung

Von Peter Jaschke

Das neue Ladenburger Quartier Martinshöfe an der Wallstadter Straße bringt Bewegung in die bislang gewohnten Standorte von Geschäften und Praxen. Jüngster Beweis: der Umzug von Ernsting’s Family aus dem gegenüberliegenden Einkaufszentrum in die Hausnummer 42 des inzwischen nahezu komplett fertiggestellten Komplexes. „Am Montag, 29. Juni, eröffnet unsere Filiale in den

...