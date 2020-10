Maskenpflicht auf Wochenmarkt

Der Ladenburger Gemeinderat hat am Mittwoch für die bis zu 6,85 Millionen Euro teure Dreifeldsporthalle im Römerstadion den „offiziellen Startschuss gegeben“. So sieht Bürgermeister Stefan Schmutz die Vergabe der europaweiten Ausschreibung des Projekts an. Baubeginn soll entgegen früheren Schätzungen des Darmstädter Fachbüros im Frühjahr 2022 sein, was die Fraktionen einhellig begrüßten. Ein weiteres großes Thema der jüngsten Ratssitzung war das Gutscheinsystem, das zur Stärkung des örtlichen Handels nach mehrheitlichem Beschluss mit 14 000 Euro im kommenden Jahr erneut bezuschusst wird.

Doch der Reihe nach: Eingangs wies Schmutz höchst eindringlich auf die erhöhte Pandemiestufe im Land hin. Ein lokaler Aspekt, der schon länger für Gesprächsstoff sorgt: „Für Besucher und Anbieter des Wochenmarkts sind Masken ebenso verpflichtend wie überall, auch im Freien, wo Abstände nicht eingehalten werden können“, so Schmutz zur örtlichen Verordnung. Das Gebot der Stunde laute „Kontaktvermeidung“.

Vollzug meldete Schmutz bei zwei Nadelöhren: Die Baustellen im Alemannenweg und auf der Weinheimer Straße (K 4238) seien abgeräumt. Es fehlten noch Markierungen. Die neue innerörtliche Radquerung am Kreisel in Höhe des Neubaugebietes Nordstadt beschäftige nun die Verwaltung. „Jedes Blatt zählt.“ Mit diesen Worten rief Schmutz die Bürgerschaft auf, sich an der Laubsammelaktion auf öffentlichen Straßen so stark zu beteiligen wie 2019.

Nach dem einstimmigen Beschluss zur Eröffnung des Wettbewerbs für eine neue Schul- und Vereinssporthalle sorgte die städtische Förderung des Gutscheinsystems für Diskussionen. Der Verwaltung gilt es mit rund 40 teilnehmenden Betrieben und 60 000 Euro an gebundener Kaufkraft im Ort als Erfolg. Die Zahl der Teilnehmer wachse. Es bedürfe jedoch weiterer zwölf Monate, um beurteilen zu können, ob man an dem System festhalte, so Schmutz. Je 30 Euro Zuschuss pro Unternehmen und Jahr sei eine sinnvolle Investition.

Fehlende Einbindung kritisiert

Was für Karl-Martin Hoffmann (CDU) „ein wichtiges Zeichen an den Einzelhandel“ ist und auch Ernst Peters (FDP) als „gute Idee“ erscheint, die Angelika Gelle (SPD) ebenso „weiter fördern“ will, sieht Gudrun Ruster (Freie Wähler) anders: Sie vermisst die Einbindung der Gewerbetreibenden. Ein Runder Tisch im November komme zu spät. Dass kein Zwang zur Teilnahme an dem System herrsche, entgegnet Schmutz unter anderem. Ein Antrag von Marius Steigerwald (Grüne), der ansonsten für den Vorschlag war, auf eine Onlinekonferenz mit Händlern im Februar fand keine Mehrheit.

Wie bereits berichtet, bleibt der Wasserpreis stabil und können Abwassergebühren sogar gesenkt werden. Nachdem Alexander Spangenberg (Grüne) bemängelt hatte, dass dies einen Stau an Investitionen ins Rohrnetz verschleiere, setzte sich Steffen Salinger (SPD) mit dem Antrag mehrheitlich auch gegen Schmutz durch, die Preise zwar so zu gestalten, wie vorgeschlagen, aber zugleich für 2021 die Kalkulationsgrundlage um 30 000 auf 300 000 Euro aufzustocken, um damit „die Unterhaltung des Wassernetzes voranzutreiben“. Die Verwaltung prüft nun aber, ob der Beschluss rechtlich überhaupt eine Folge haben könne, da es sich um eine Schätzung für die Zukunft handele und man nicht beliebig Annahmen verändern könne, wie Schmutz dieser Redaktion auf Anfrage mitteilte.

