Maskottchen kommt bei Besuchern gut an

Eine gelungene Überraschung: „Kurt Biber“ hat sich im Ladenburger Bürgerbüro ordnungsgemäß bei der Stadt angemeldet und auch gleich seinen Personalausausweis der „Bunten Republik Deutschland“, so der Aufdruck auf dem Großformat, abgeholt. Augenzwinkernd begrüßte Bürgermeister Stefan Schmutz diesen besonderen Gast bei der feierlichen Eröffnung der zentralen Anlaufstelle des Rathauses. Der originelle Einfall, der bei den rund 50 ersten Gästen an diesem Vormittag gut ankam, bezog sich auf ein Bonmot bei den Etatberatungen im Januar.

Claudia Döhner im Kostüm

Damals waren Gelder für das kommunale Bibermanagement bewilligt und der kürzlich zugewanderte Dammbauer deshalb von Schmutz als „teurer Neubürger“ bezeichnet worden (wir berichteten). Jetzt machte Bibermaskottchen „Kurt“ mit Beispielen aus dem Pass- und Meldewesen deutlich, welche Vielzahl an Informationen und Dienstleistungen ab dem heutigen Montag im Bürgerbüro gebündelt werden. Im Biberkostüm steckte Claudia Döhner. Die Stadtmarketingfrau gab bei dieser Gelegenheit humorvoll ihren öffentlichen Einstand. Was das fünfköpfige Fachfrauenteam an seinem neuem Arbeitsplatz im Bürgerbüro an Service bereithält, stand am barrierefreien Eingang auf der Blickschutzfolie mit Römerstadtsilhouette.

„Bald gibt´s hier auch die Familiensaisonkarten fürs Freibad“, kündigte Schmutz an. Wie der „MM“ berichtete, soll das neue Angebot Dienstleistungen bündeln und einen besseren Service bieten. Sämtliche Anrufe der Telefonzentrale 700 werden nun hier beantwortet oder an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Durch längere Öffnungszeiten als bisher und eine Online-Terminvergabe sollen Wartezeiten vermieden werden. Die Besucher erwartet kostenloses W-LAN, Ladestationen fürs Handy, Informationsbildschirm, Formulare und Informationen zum Mitnehmen, eine Theke als erste Anlaufstelle, klimatisierte und akustisch optimierte Räume sowie ein „ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept“ (Schmutz).

Stadtverwaltung zögerte

„Die Letzten werden die Ersten sein“, zitierte Schmutz schmunzelnd die Bibel vor dem Hintergrund, dass Ladenburg kein Vorreiter ist: Die Stadtverwaltung habe lange damit „gefremdelt“, einen solchen Service zu realisieren. „Nun können wir aber mit Stolz auf das Ergebnis blicken, das eine grandiose Projektgruppe im Rathaus erarbeitet hat“, sagte Schmutz. An erster Stelle nannte Schmutz das Bürgerbüroteam um Monika Rätz: Natalie Feldkamp, Sabine Schmitt, Laura Schmidt und Nadja Stemmle. Claudia Schmitt habe von Anfang an koordinierend am Konzept mitgewirkt. Am Umbau beteiligten sich elf Firmen aus Ladenburg und Umgebung.

„Ich denke, dass alles klappen wird – auf alle Fälle haben wir uns gut vorbereitet“, zeigte sich Rätz Rätz gelassen. „Es ist schön geworden, und wenn jetzt die Informationen so gut sind wie der Anblick der neuen Räume, dann bin ich durchaus zufrieden“, sagte Eröffnungsgast Wiebke Ullrich. „So ein Bürgerbüro ist eine gute Idee und mich interessiert als Ladenburgerin, wie sie räumlich umgesetzt worden ist“, sagte Sara Schmitt. „Schön, dass ich nicht mehr herausfinden muss, in welche Rathauszimmer ich gehen muss“, fand Jürgen Ries. Jürgen Liebenstein erklärte: „Mich interessiert, was die Stadt für ihre Bürger tut und verspreche mir vom Bürgerbüro einen einfacheren Verwaltungsablauf als vorher.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019