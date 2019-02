„Mauerfall“ – spürbare Freude

„Tauziehen kommt immer gut an“, stellt Marc Hartmann als „Spielleiter“ strahlend fest. Wie zum Beweis ist prompt Riesenjubel zu hören. Denn gerade hat ein Kinderteam gegen Eltern am anderen Ende des Seils gewonnen. Zur Belohnung regnet es Süßigkeiten. Nico Siegmund führt eine lange Polonäse mit kostümierten Mädchen und Jungen an. Weitere Spiele folgen. „DJ Simon“ Gaa weiß, welche närrischen Stimmungshits dazu passen. Wer wohl den von Schreibwaren Keck gestifteten Kostümpreis gewinnt? Und wie fällt später noch der angekündigte Auftritt von Zauberpirat „Mac Morty“ aus?

Was für ein Trubel in der Schriesheimer Mehrzweckhalle: Zum Kinderfasching des Kraft-Sport-Vereins (KSV) sind nach der Pause im vergangenen Jahr rund 350 Besucher gekommen, als ob nie etwas gewesen wäre. „Schön, dass er wieder stattfindet“, findet die Mutter eines Fünfjährigen aus Weinheim, die in Schriesheim aufgewachsen ist. „Mich freut es total, weil die Ringer den besten Kinderfasching überhaupt machen“, stellt eine Schriesheimerin fest, die mit ihrem zweijährigen Spross da ist. „Dass es den Kinderfasching wieder gibt, ist super, weil Kinder mit solchen Traditionen groß werden sollen“, erklärt Inge Boetsch als Großmutter auch im Namen ihres Mannes Guy. „Unsere bald zweijährige Enkeltochter Emma findet Tanzen toll“, freut sich die begeisterte Volkstänzerin aus der Weinstadt.

Ja, die Freude über den wieder ermöglichten Kinderfasching ist förmlich mit Händen greifbar. Dafür hatte der KSV-Vorsitzende Herbert Graf persönlich mit Hand angelegt: Zusammen mit Marc und Kurt Hartmann, Jürgen Richter und Christian Butzke baute er die zwischenzeitlich trennende Mauer zwischen der städtischen Mehrzweck- und der KSV-Halle schon Tage zuvor zurück. Der Durchgang war aus haftungsrechtlichen Gründen von der Stadtverwaltung im September 2017 zunächst geschlossen worden. Die fehlende Verbindung hätte einen logistischen Mehraufwand zur Folge, den der KSV unmöglich stemmen könne, wie es nach wie vor heißt. So hatte das Vorstandsteam um Grafs Vorgänger Sven Witteler den Kinderfasching 2018 kurzerhand abgesagt.

Ringer-Chef schon als Kind dabei

Nun sind vorerst wieder alle Steine aus den Weg geräumt. „Ich lege nach zwei Gesprächen mit Bürgermeister Höfer und Kämmerer Arras Wert darauf, dass zwischen KSV und Verwaltung gutes Einvernehmen herrscht“, betont Graf. „Da wir den Mathaisemarkt haben und keine Fasnachtshochburg sind, hat der Kinderfasching besondere Bedeutung“, erklärt der 28-jährige KSV-Ringerchef Hartmann, der diese Veranstaltung seit der Premiere vor bald 25 Jahren schätzt, als er noch ein Kind war.

„Auch meine Kinder haben hier früher begeistert mitgemacht“, erinnert sich der 62-jährige Graf. Schon immer soll ein Zauberer aufgetreten sein. Diesmal übernimmt diesen Part „Zauberpirat Mac Morty“ alias Michael Gassman aus Leutershausen. „Ich zaubere schon, seit ich denken kann“, sagt er im Gespräch vor seinem Auftritt.

