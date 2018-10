Mehr als 500 Interessenten für Bauplätze in der Nordstadt

Nicht weniger als über 500 Personen interessieren sich inzwischen für eines der 150 Grundstücke im geplanten Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann, das netto rund acht Hektar Wohnbaufläche umfasst. Dies teilt Bürgermeister Stefan Schmutz auf Anfrage mit. Einerseits bewertet er dieses große Interesse bereits im Vorfeld als „sehr positiv“. Auf der anderen Seite erleichtere dies nicht gerade die Verteilung der Grundstücke.

Auf Nachfrage erklärt Schmutz: „Die Kriterien zur Vergabe müssen erst noch im Gemeinderat beschlossen werden. Die Interessenten werden dann von Seiten der Stadt Ladenburg informiert.“ Da auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll, ergibt sich die Frage, ob beispielsweise die Baugenossenschaft Ladenburg zum Zug kommen wird, um Mietswohnhäuser bauen zu können. „Es gibt Gespräche zwischen der Stadt Ladenburg und der Baugenossenschaft Ladenburg, aber mehr kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden“, heißt es aus dem Rathaus. Derzeit gebe es noch zwei weitere Baugemeinschaften, die Interesse bekundet hätten.

Zu den Preisen für die städtischen Grundstücke könnten aktuell noch keine Angaben gemacht werden, da diese erst noch im Gemeinderat festzulegen sind. Etwa die Hälfte der Grundstücke sind in städtischer Hand. Viele befinden sich entlang des begrünten Boulevards in der Mitte des Quartiers. Freilich regeln begrenztes Angebot und hohe Nachfrage die Preise auf dem freien Markt. Die Vision ist und bleibt jedoch ein „buntes Wohngebiet für alle“.

Zurzeit laufen die Erschließungsarbeiten. Die künftigen Straßen und Wege tragen Flurnamen wie Alte Leimengrube, Bäumelgewann, Hansenhain, Langgewannstraße, Lange Ruthen Neugraben, Stadtäcker und Zieglerwasen. Die Namen weisen ganz ähnlich wie im Baugebiet „Hockenwiese“ im Stadtteil West auf frühere Nutzungen oder Charakteristika der Gewanne hin. Ab Frühjahr 2020 soll gebaut werden können. Doch zuvor wird bereits im kommenden Frühjahr zunächst eine rund 600 Meter lange Lärmschutzmauer errichtet, die sich zwischen L 597 entlang der Main-Neckar-Bahnlinie bis zur Nordseite des Friedhofs erstreckt. Auch dafür zahlen die künftigen Bewohner des neuen Quartiers Erschließungsbeiträge.

Ladenburger, die in Hörweite der Bahnstrecke wohnen, würden sich eine Verlängerung dieses Lärmschutzes wünschen. Doch aus finanziellen und technischen Gründen sei dies „nicht möglich“, teilt Nicole Hoffmann mit, die persönliche Referentin des Bürgermeisters. Denn für diese Arbeiten müsste die Bahnstrecke stillgelegt werden, was zu sehr hohen Kosten führen würde, die von der Stadt Ladenburg zu begleichen wären.

Filter gegen Gestank

Immer wieder riecht es unangenehm im südlichen Teil des Areals und in angrenzenden Wohngebieten in der Nähe des bestehenden sowie kürzlich erweiterten Hebewerks an der Weinheimer Straße. Wie Erschließungsplaner Torsten Hesch (Griesheim) auf Anfrage erklärte, soll dieses „Müffeln“ durch Filter verringert werden, doch ganz abstellen könne man es nicht. „Das Problem ist ein bestehendes, das nur bei bestimmten Wetterlagen auftritt“, teilt die Stadt dazu mit. Diesbezüglich lägen „einige Beschwerden von Anwohnern“ vor. „Mit dem Einbau eines Aktivkohlefilters wird zukünftig das Problem durch Geruchsbelästigung deutlich gemindert werden“, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung.

