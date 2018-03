Mehr Verkehr an Gefahrenpunkt

Anzeige

Wieder einmal war die Verkehrssituation um das Bauprojekt „Martinshöfe“ Thema im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. In der jüngsten Sitzung ging es darum, dass die Baufahrzeuge bis zum 31. Mai von der Wallstadter Straße in das Gelände einfahren und es über die Schwarzkreuzstraße wieder verlassen sollen.

So ganz recht ist dies Bürgermeister Stefan Schmutz nicht, der dem Gremium darüber berichtete: „Denn die Kreuzung Schwarzkreuzstraße/Wallstadter Straße ist ein Gefahrenpunkt. Da hat es schon öfters Unfälle gegeben.“ Doch eine bessere Lösung sei niemandem eingefallen. Eine Fußgängerampel in dem Bereich lehne die Feuerwehr ab, war in der Sitzung zu erfahren. Denn im Einsatzfall dürften die Brandschützer, die in ihren Autos zum Feuerwehrgerätehaus eilen, nicht das Rotlicht missachten, was dann zu Verzögerungen führe.

„Extrem verdreckt“

Uwe Wagenfeld (CDU) beklagte, dass die Ein- und Ausfahrt zur Baustelle in der Wallstadter Straße oft „extrem verdreckt“ sei und forderte eine bessere Reinigung. „So geht es nicht“, pflichtete ihm Schmutz bei. Die Verwaltung wird sich nochmals mit Baufirma und Investor in Verbindung setzen.