Mehrere Titel und eine Kulisse auf Bundesniveau

Einen großen Erfolg haben die Ladenburger Kleintierzüchter kurz vor dem Jahreswechsel erzielt: Mehrere Meistertitel sind zugleich der verdiente Lohn für die Gestaltung der Landes-Ziergeflügelschau vor heimischer Kulisse. „Die Natur steht in der Halle“, findet Günter Wesch aus Seckenheim. Der 82-jährige Ehrenvorsitzende des Landesverbands Baden stellt seit 70 Jahren aus, kommt auch als Ehrenmitglied des Bunds Deutscher Rasse-Geflügelzüchter (BDRG) viel herum und hält im Gespräch mit dem „MM“ fest: „Die besonders schöne Ausschmückung zeigt Bundesniveau.“

Was den Besuchern am Samstag und Sonntag sofort ins Auge fällt, das sind „fliegende Steine“. Wie aus einem Fantasyfilm entliehen, speisen die verblüffend echt wirkenden Elemente die Enten- und Gänseteiche von oben mit Wasser. „Der Science-Fiction-Film Avatar stand Pate bei der Idee“, erklärt der örtliche Kleintierzüchter-Chef Franz-Olaf Singer.

Fleißiges Kreativteam

„Das Kreativteam hat das spitze hingekriegt“, zeigt sich Singer stolz auf Tarek und Yannick Singer, Sven Schumacher, Elena und Max Purschke sowie Horst Kunze. Sie hatten im Vorfeld der Schau, die den im Landesverband aktiven Vereinen seit 35 Jahren jeweils als „Schmuckstück“ (Ehrenvorsitzender Wesch) gilt, 14 Tage lang Styropor aus Dämmplatten modelliert und mit Dispersionsfarbe in Steinoptik lackiert sowie echte Efeuranken in Schnüre geflochten und alles installiert. „Das ist wirklich toll gelungen, und die Helfer verdienen einen Riesendank dafür, dass sie diese viele Arbeit in der Weihnachtszeit auf sich genommen haben“, sagte mit Walter Weiser der Chef des Landesverbands, als er die „optimale Schau“ eröffnete. Da 2019 das 125. Jubiläum des Landesverbands Baden anstehe, stelle Ehrenvorsitzender Wesch zusammen mit Verbandschriftführerin Ingrid Miltner zurzeit die Chronik zusammen. Diese werde beim Verbandstag mit Festabend am 27. April in Schönwald im Schwarzwald präsentiert, kündigte Weiser an.

Doch zurück zur Landesausstellung mit angeschlossener Kreisschau in Ladenburg: „Wir haben auch von den Preisrichtern nur Lobeshymnen gehört“, freut sich Singer ebenso über züchterische Erfolge. Unter 22 Ausstellern mit insgesamt rund 130 Ziergeflügelpaaren haben folgende Aktive aus den Reihen des Gastgebervereins Landes- und Kreis-Meistertitel abgeräumt: Tarek und Yannick Singer (Kategorien Wassergeflügel sowie Hühnerartige), Dayana Weichmann (Hühnerartige), Max Purschke (Tauben). Sven Schumacher erhielt für seine Brautenten das BDRG-Band. Weitere Preisträger: Hermann Weigold, Zuchtgemeinschaft (Zgm.) Ihrig, Hans-Jörg Balduf und Zgm. Coy.

„Super, dass alle hohen Auszeichnungen nach Ladenburg gegangen sind, das freut mich sehr“, zieht Singer hochzufrieden Bilanz. Er würdigte in seiner Eröffnungsrede außerdem die Leistung des Küchenteams: „Auf Euch können wir immer zählen.“ Welche Bedeutung die Kleintier- und Rassegeflügelzucht hat, verdeutlicht Peter Hauk, der Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, in seinem Grußwort im Ausstellungskatalog: „Sie erhalten eine biologische Vielfalt, die es zu bewahren gilt.“ pj

