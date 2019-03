Mehrheit der Anwohner befürwortet neue Parkplätze

Großer Aufwand für eine kleine Änderung: Um entlang des bisherigen Fuß- und Radwegs Alte Wallstadter Straße im Ladenburger Stadtteil West 24 zusätzliche Parkplätze und eine Wendeanlage zu schaffen, muss der Bebauungsplan Hohe Straße II nach einem „vereinfachten Verfahren“ geändert werden. Das habe das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis der Stadtverwaltung deutlich gemacht, weil in dem Planwerk eine Grünfläche festgesetzt worden sei. Dies erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwoch dem Gemeinderat.

Radler werden wegen der Wendeanlage am Ende der Straße künftig über die Hohe Straße umgeleitet. Warum müssen mehr Stellplätze her? Die „Neuordnung der Parkierung in Teilen der Weststadt“ (Vorlage) habe den Parkdruck erhöht. Es gelte auch „für zwei benachbarte Baugebiete mit relativ wenig finanziellem Aufwand“ Stellplätze zu schaffen. Da es unter den Anwohnern Befürworter und Kritiker dieser Maßnahme gibt, wurde eine Befragung durchgeführt.

Keine Durchfahrt zur L 597

Von 299 verteilten Fragebögen wurden 66 ausgefüllt. Das heißt, dass rund jeder Fünfte an der Umfrage teilgenommen hatte. Rund 64 Prozent der Anwohner, die sich betroffen fühlen, stimmten ebenso wie jetzt auch alle Stadträte für den Vorschlag der Verwaltung.

Rund 36 Prozent sind gegen die Maßnahme, weil sie vor allem befürchten, dass diese womöglich der erste Schritt zu einer späteren Öffnung der Straße für motorisierten Verkehr in Richtung der geplanten neuen Trasse der L597 sein könne. Diese „große Sorge“ machte Anwohner Volker Jäger eingangs der Sitzung in der Fragerunde für Einwohner noch einmal deutlich. „Die Stadt hat nicht die Absicht, eine Durchfahrt zu ermöglichen“, betonte Schmutz „fürs Protokoll der Sitzung“.

Dies bekräftigten auch Stadträte aus mehreren Fraktionen. Mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe als Bauträger der neuen Trasse über den Neckar sei man sich auch einig, so Schmutz, dass man hinsichtlich der künftigen Brückenabfahrt die Durchquerung des Stadtteils „als Schleichweg möglichst unattraktiv machen“ wolle.

Zur Kritik von Anwohnern und Allgemeinen Deutschem Fahrrad-Club (ADFC), dass eine Grünfläche zerstört werde und spielende Kinder künftig gefährdet seien, nahm Stadtbaumeister André Rehmsmeier Stellung: Die Asphaltfläche werde nur geringfügig vergrößert und das Grün künftig aufgewertet. Für Kinder stünden in der Umgebung bereits diverse Spielflächen zur Verfügung.

„Bürgernahe Politik“

„Ihre Sorgen nehmen wir sehr ernst“, sagte Uwe Wagenfeld im Namen der CDU in Richtung der Anwohner. Über das Gesagte hinaus die Zugänge zum neuen Parkplatz auch Kinderwagenfreundlich zu gestalten, war Steffen Salinger (SPD) wichtig.

„Wir wollen verhindern, dass dort Wohnmobile parken können“, sagte Alexander Spangenberg (B’90/Die Grünen). „Es war ein gutes Beispiel für bürgernahe Politik, diese Befragung zumachen“, fand Wolfgang Luppe (FDP).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019