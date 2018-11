Mehrheit gegen Gemeindehaus im „hochsensiblen Bereich“

„Wir sind davon überzeugt, dass ein Gemeindehaus zwischen Kirche und Pfarrhaus eine Bereicherung für das Leben der Kirchengemeinde und die Attraktivität der Stadt sein kann.“ Diese Aussage stammt aus einem Schreiben von Pfarrer David Reichert an den Ladenburger Gemeinderat. Doch die Mehrheit des Gremiums sah das in seiner Sitzung anders. (Wir haben in unserer gestrigen Ausgabe kurz berichtet.)

Zu Beginn der Debatte hatte Bürgermeister Stefan Schmutz betont, dass das Thema angesichts seiner Bedeutung nicht wie bei Bauvoranfragen üblich im Technischen Ausschuss, sondern im Gemeinderat behandelt werde. Man habe sich die Sache nicht leicht gemacht. Schmutz sprach von Abwägungsgesprächen mit der Kirchengemeinde, Begehungen und Diskussionen in mehreren Sitzungen. Es gehe um die Grundsatzfrage, ob an dieser Stelle gebaut werden kann. Und die beantwortete der Bürgermeister mit Nein. Er führte die Erhaltung des Stadtbildes an, die geringen Abstände zu Pfarrhaus und Kirche sowie die Schaffung eines Präzedenzfalls in der Altstadt. Auch die Parksituation empfindet er als problematisch.

Bauamtsleiter André Rehmsmeier verkündete eine aktuelle Mitteilung der Denkmalpflege, wonach die evangelische Kirche nun als hochrangiges Denkmal eingestuft wird. Sowohl Landratsamt als auch Denkmalamt hätten die Stadt in ihrer Ablehnung des Gemeindehausprojekts bestärkt. „Das fügt sich nicht ein“, so seine Bilanz.

Mehr Verkehr in der Altstadt

CDU-Sprecherin Carola Schuhmann bezeichnete den Pfarrgarten als „hochsensiblen Bereich“. Die Altstadt sei der größte Schatz von Ladenburg. Und ein Ziel der Altstadtsanierung sei es gewesen, die Grünflächen zu erhalten. Ihrer Auffassung nach wäre es ein „Dammbruch“, diesen Bereich zu bebauen. Da das neue Gemeindehaus auch als Ort für Veranstaltungen wie Hochzeitsfeiern dienen sollte, würde man noch mehr Verkehr in die Altstadt ziehen. Als Alternative sollte die Kirchengemeinde eine Umgestaltung des alten Gemeindehauses an der Realschulstraße prüfen.

Den Zwiespalt, in dem sich etliche Gemeinderäte befanden, beschrieb Steffen Salinger (SPD): Die Altstadtsatzung wolle einerseits die Gesamtanlage erhalten, aber andererseits auch für Menschen begehbar und erlebbar machen. Seit zehn Jahren bemühe sich die Kirchengemeinde um ein kleineres Gemeindehaus, zeigte Gudrun Ruster (Freie Wähler) Verständnis für das Vorhaben. Trotzdem plädierte sie dafür, ein passendes Gebäude am Standort des alten Gemeindehauses zu errichten.

Mit Grünen-Sprecher Alexander Spangenberg kam erstmals ein Befürworter des Gemeindehauses im Pfarrgarten zu Wort. Da das Gebäude weder von der Feuerleitergasse noch von der Kirchenstraße aus sichtbar sei, störe es die Stadtsilhouette nicht, meinte er. Mangels geeigneter Flächen in der Altstadt befürchtet Spangenberg auch keinen Präzedenzfall. Schließlich handle es sich um den Privatgarten des Pfarrers, weshalb eine Bebauung keinen Verlust für die Allgemeinheit bedeute. „Und viele Gruppen sind auf das Raumangebot der evangelischen Kirche angewiesen.“

Auch Petra Erl (SPD) unterstützte das Projekt. Mit einem Ja helfe man mit, dass die Kirchengemeinde in eine gute Zukunft gehen könne. Das alte Gebäude sei marode und zu groß. „Anmaßend und überheblich“ empfand sie die Anregungen anderer Stadträte für Alternativlösungen. Wolfgang Luppe (FDP) stellte den Antrag, die Entscheidung zu vertagen und das Thema zuerst in der Sanierungs- und in der Ladenburgkommission zu diskutieren. Dafür fand er keine Unterstützung. Der Liberale machte aber auch deutlich, dass er kein Freund der Bebauung ist: „Ich würde gern den Bereich in seiner Großzügigkeit erhalten.“

Dank für sachliche Diskussion

Schließlich stimmten 13 Stadträte aus den Reihen von CDU, SPD und FWV sowie Wolfgang Luppe gegen das Projekt. Dafür votierten die vier Grünen, zwei Sozialdemokraten und Sven Ruster (FWV). Bürgermeister Schmutz dankte allen Rednern für die sachliche Diskussion.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018