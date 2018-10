Meinhard Georg macht Platz für Pasquale Saponara

Stadtrat Meinhard Georg (CDU) will seinen Sitz im Gemeinderat der Stadt Ladenburg nach 14 Jahren abgeben. Der 74-Jährige vertritt seit 2004 die CDU. Ob dafür ein laut Gemeindeordnung wichtiger Grund wie beispielsweise Alter, Gesundheit, Familie und mehr als zehnjährige Amtsdauer vorliegt, das entscheiden die Bürgervertreter in der öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 24. Oktober, um 18 Uhr im Domhofsaal. Der aus den Kommunalwahlen 2014 als Ersatzkandidat hervorgegangene Taxiunternehmer Pasquale Saponara (63) stehe bereit, teilt CDU-Fraktionssprecher Karl-Martin Hoffmann auf Anfrage des „MM“ mit.

Die Verabschiedung von Georg sowie die Entscheidung über Saponaras Aufnahme erfolgen später. Auf der Tagesordnung am kommenden Mittwoch steht auch der geplante Bau einer Dreifeldturnhalle für den Schul- und Vereinssport (wir berichteten). Es ist zunächst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, die geeignete Standorte im Bereich des Römerstadions ermitteln soll.

Eine verwaltungsinterne Vorprüfung ergab, dass das Vorhaben allein dort und weder im Schulzentrum noch als Anbau an die Lobdengauhalle realisierbar sei. So ließen sich im Stadionumfeld und auf der derzeitigen Ausweichstellfläche für Wohnmobile auch 60 Parkplätze schaffen. Rund 750 Meter Fußweg zum Schulzentrum gelten als akzetabel.

Folgende drei mögliche Varianten bringt die Verwaltung vorab ins Spiel: einen alleinstehenden Bau im Bereich des Stadions, einen Anbau an die bestehende Drachenbootshalle und die „Überplanung der Drachenbootshalle“. In diesem Szenario, das die Paddler im Fußballverein (FV) 03 in Sorge versetzt, empfiehlt die Verwaltung, einen verkleinerten Anbau an die Sporthalle als Ersatzbau für allgemeine Vereinszwecke zu berücksichtigen.

Als „alternativer Unterstellplatz für die Drachenboote“ sei zugleich der Ausbau von bereits vorhandenen Bootsunterstellplätzen in Höhe des Freibads einzubeziehen. Noch vor dem Bau der Drachenbootshalle vor zehn Jahren wurde mit der Stadt vereinbart, dass diese die Rückbaukosten übernehme, „falls der Standort bis 2027 doch noch für den Bau einer zweiten Sporthalle in Frage komme“. Das Rathaus sei jedoch an einer einvernehmlichen Lösung interessiert, hieß es bereits gegenüber dieser Zeitung. Ein Grundsatzbeschluss über den Standort soll 2019 getroffen werden, wenn die Studienergebnisse vorliegen.

Weitere Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung: eingegangene Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Hundertmorgen I“, Änderung und Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Hohe Straße II“, Auftragsvergabe für die Kamerabefahrung des städtischen Kanalnetzes 2018 und 2019. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018