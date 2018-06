Meister Hans-Jürgen Knapp backt bis zur nahtlosen Übergabe

Anzeige

Noch bis Ende Juni sind die Mitarbeiter der Heidelberger Bäckerei Mantei, die in Hauptstraße eine von zwölf Filialen in der Region unterhält, über das Insolvenzgeld abgesichert. Wie es um die Zukunft des Unternehmens und des Standorts bestellt ist, wollten wir in der Zentrale erfahren. Dort hieß es aber: „Dazu können wir zurzeit noch nichts sagen, es wird alles geprüft.“ Abgesehen davon, war in einer früheren Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Ladenburg bereits ein Umbauantrag für Chocolatier-Räume in diesem Gebäude Thema.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018