Mercedes ML 350 entwendet

Anzeige

Einen in der Vespasianstraße abgestellten braunen Mercedes ML 350 haben in der Nacht zum Donnerstag bislang nicht ermittelte Täter gestohlen. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen WN-BP 888 angebracht.

Als die Geschädigte am Mittwochabend gegen 22 Uhr nach Hause kam, stand der Wagen noch auf dem ursprünglichen Parkplatz; am Donnerstagmorgen bemerkte sie dann den Diebstahl und verständigte sogleich die Beamten des Polizeireviers Ladenburg, die zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Wagens, dessen Wert bislang nicht bekannt ist, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefonnummer 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen. red/pol