Mietsystem für Fahrräder geplant

Ausbau einer Scheune

Außerdem stehen mehrere Bausachen auf der Tagesordnung. So soll in Neuzeilsheim ein Schuppen abgerissen werden, um dem Neubau einer Gerätehalle Platz zu machen. Ebendort ist zudem der Ausbau einer Scheune zu Wohnzwecken vorgesehen.

Die bisherigen Flächen der Bäckerei und Konditorei am Marktplatz sollen zu einer Wohnung umgebaut werden. Auch gegen die Sanierung eines Wohnhauses mit Teilabbruch und Anbau in der Heidelberger Straße bestehen seitens der Verwaltung keine bauplanungsrechtlichen Bedenken. Dem Antrag auf Dachsanierung mit Einbau einer Gaube in der Neugasse soll laut Beschlussvorlage ebenso zugestimmt werden. Für Tiefbauarbeiten am St. Johannes-Kindergarten sind außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 14 000 Euro zu bewilligen. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018