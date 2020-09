Minigolfturnier für Jedermann

Das Jedermann-Turnier des Minigolf-Clubs Ladenburg (MCL) findet am Samstag, 12. September, ab 10 Uhr auf der Anlage in der Neckarstraße 50 statt. Bis 16 Uhr ist jeder willkommen, der Spaß am Spiel mit dem kleinen Ball hat und im zwei- oder dreiköpfigen Team einmal Wettkampfatmosphäre schnuppern möchte. Die Startgebühr beträgt vier Euro pro Person. Bei dem Teamwettbewerb werden zwei Runden gespielt. Dreier-Teams wird pro Runde das schlechteste Ergebnis gestrichen. Zweier-Teams haben kein Streichergebnis. Siegerehrung und Preisverleihung erfolgen nach Ende des Turniers gegen 18 Uhr, jedoch so früh wie möglich. Das Turnier findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Bei der Anmeldung und im Kioskbereich besteht Maskenpflicht. pj

