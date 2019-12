Mit dem Quartett Acousmatics erstmals Franzosen zu Gast

Beim letzten Auftritt für dieses Jahr in der Livemusikreihe „Philleicht Jazz?!“ gab es eine schöne Premiere: Nach unzähligen Gästen verschiedener Nationalitäten trat erstmals eine Formation aus Frankreich auf. Vom jungen Quartett Acousmatics aus Straßburg zeigte sich das Publikum ebenso begeistert wie die vier Mittzwanziger selbst vom „Leicht & Selig“ als dem kleinsten Konzertraum in Ladenburg und Umgebung.

„Es ist richtig toll, hier zu spielen“, bekannte Keyboarder Nils Boyny, der fließend Deutsch sprach, spontan zwischen zwei Stücken. Die wohlige Wohnzimmeratmosphäre schätzen auch Stammgäste regelmäßig: „Ich versuche, so viele Konzerte wie möglich zu besuchen, weil das Programm so ein hohes Niveau hat und immer nette Leute hier sind“, sagte die Ladenburgerin Susanne Buchner im Gespräch mit dem „MM“-Reporter. „Ich kann daheim nichts anderes mehr hören als die Musik, die hier läuft“, gestand die Jazzfreundin. Dass sich im „Leicht & Selig“ seit Jahren die Speerspitze des jungen Jazz aus ganz Europa die Klinke in die Hand gibt, blieb auch der Jury des bundesweiten „Applaus“-Preises nicht verborgen: Vor wenigen Wochen gab es die begehrte Auszeichnung in Berlin bereits zum zweiten Mal aus der Hand der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters (wir berichteten).

„Diese Bestätigung fühlt sich sehr gut an, und das Triple ist in Arbeit“, sagte Hausherr Phil Leicht unter dem Jubel der rund 30 Besucher, die alle Sitzplätze füllten. Ein gepflegtes Glas Wein oder Weihnachtsbier vor sich, waren alle bereit, sich auf den von Leicht angekündigten „kraftvollen Sound“ einzulassen. Tatsächlich vereinten Boyny, Saxofonist Paul Schwartz, Schlagzeuger Aurélien Spach und E-Bassist Nicolas Daguet Jazz, Hip-Hop, Electro und viele andere Einflüsse begeisternd mitreißend und trotz experimenteller Elemente melodisch groovend.

Zunächst als Trio auf der Bühne

„Wir hören ganz viel Musik und mischen das alles“, brachte es Boyny auf den Punkt. Den Ausdruck Fusion, der einem beim Zuhören als treffendes Genre durchaus in den Sinn kam, hören die elsässischen Musiker nicht so gerne: „Diese Bezeichnung wird eher mit einer Rockjazzrichtung aus den 70ern und 80ern assoziiert“, findet Boyny. „Wir verteidigen das Improvisieren, nennen unsere Musik aber lieber elektronischen Jazz“, so der Keyboarder.

2015 zunächst als Trio gegründet, gewannen die Acousmatics bald darauf Saxofonist Schwartz hinzu. Auch wenn sie den Genrebegriff für sich ablehnen, so zählen sie doch Fusion-Bands wie Weather Report, die Jazz, Funk und Rock vereinen, zu musikalischen Einflüssen. Und bisweilen war bei ihnen wundervoll hörbar: Die Verehrung der grandiosen Jazzrockformation um den 1966 geborenen US-Saxofonisten Donny McCaslin, mit dem Superstar David Bowie sein letztes Meisterwerk „Blackstar“ kurz vor seinem Tod 2016 einspielte. pj

