Mit der Drehorgel gegen den Verdruss

Von einem Bänkelsänger mit Drehorgelbegleitung vorgetragenes Lied: Das ist eine Moritat. Handelt es sich dabei defintionsgemäß zumeist um eine schaurige Ballade, stehen die Vorträge des Ladenburgers Heinz Wroz in diesen jedoch durchaus gespenstischen Zeiten von Corona für Lebensbejahendes. Dass er sein Instrument gegen Niedergeschlagenheit und für gute Laune einzusetzen weiß, hat er dieser Tage wieder unter Beweis gestellt: Am Marktplatz lichtete ihn unser Leser Peter Hilger ab. Aber auch vor einem Altenheim und auf dem Gockelsmarkt habe Wroz ein „kleines, aber feines Konzert“ gegeben, so der begeisterte Hobbyfotograf aus der Römerstadt.

Seit 28 Jahren beim Altstadtfest

Seit 28 Jahren ist Wroz stets beim Altstadtfest unterwegs. Inzwischen sammelt er dabei Spenden für das Mannheimer Hospiz St. Vincent des Caritasverbands. Beim Benzparkfest 2015 mit Musik und Oldtimer-Parade in seiner Heimatstadt Ladenburg gab er stilgemäß Lieder zum Besten. Vielen war der studierte Drucktechniker als langjähriger Musikant bereits als Musikus beim früheren närrischen „Großmuddereball“ des Geschichtsvereins Heimatbunds bekannt. Aber auch beim Internationalen Museumstag tritt er gerne auf.

Regelmäßige Stadtführungen

Neben Kirchenkonzerten macht Wroz regelmäßig Stadtführungen mit der Drehorgel, bei denen er „Highlights der Stadtgeschichte“ als Moritaten zum Besten gibt. Ein weiteres großes Hobby: Im Darmstädter Druckmuseum begeistert er regelmäßig als „singender Buchdrucker“. Seine lochkartengesteuerte Drehorgel, die er gerne auch als „kleine Schwester der Orgel“ bezeichnet, stammt aus der Überlinger Werkstatt Raffin vom Bodensee.

