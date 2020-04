Mit der Mundharmonika auf Zeitreise

Von Peter Jaschke

Sie ist Nostalgietänzerin, Gärtnerin aus Liebe, passionierte Kuchenbäckerin und ein Ladenburger Original: Dass die waschechte Römerstädterin Doris Düll (80) aber auch Mundharmonika spielen kann, das wussten bislang allenfalls ihre Familie und Schuljahrgangsfreunde 1938/39. Unter ihnen sprach es sich in Windeseile herum, dass die „Dülle Dor“ werktags um Punkt 19 Uhr am geöffneten Treppenhausfenster ihrer Baugenossenschaftswohnung „Der Mond ist aufgegangen“ instrumental zum Besten gibt.

„Ich habe gelesen, dass die evangelische Kirche wegen Corona dazu aufruft und finde, dass der sehr schöne Text des Lieds zu dieser Zeit passt“, erklärt Doris Düll. „Mein Mundharmonikaspiel ist sehr naiv, aber ich spiele gerne für mich und meinen Mann Karl, das tut uns gut“, sagt sie. Auch auf ihre Zuhörer wirkt der Vortrag wohltuend. Und für alle Ladenburger Volksschulabsolventen von 1953 hat jenes Abendlied nach dem Gedicht von Matthias Claudius, das zu den bekanntesten Werken der deutschen Literatur gehört, eine ganz besondere Bedeutung: „Wir haben es bei unserer Entlassfeier gesungen“, erzählt Düll.

Es sei damals eine arme Zeit gewesen: „Ich bin gleich nach dem Schulabschluss mit 13 Jahren in die Einzelhandelslehre nach Mannheim gegangen, um etwas Geld zu verdienen, und war jeden Tag zwölf Stunden unterwegs, aber ich lebe noch“, sagt die im Krieg in der Färbergasse 11 geborene Frau. Im Jahr 1958 wechselte sie ins Modehaus Sohn nach Ladenburg, wo sie bis zur Geburt ihrer Tochter Karin 1969 arbeitete. Sohn Jürgen war 1960 zur Welt gekommen, Enkelsohn Andreas ist heute längst erwachsen.

In diesem April vor 60 Jahren gab sie ihrem Karl das Ja-Wort: Bald stünde also die Feier der Diamantenen Hochzeit an - wenn die Corona-Pandemie nicht wäre. Doch nun will Doris Düll „dem Herrgott still dafür danken, dass uns nie der Boden unter den Füßen weggezogen wurde“. Und freut sich über kleine Dinge wie diese: „Jetzt ist wieder unsere Schulzeit da.“ Das habe ihr eine frühere Schulfreundin selig strahlend gesagt, nachdem sie Dülls Mundharmonikaversion von „Der Mond ist aufgegangen“ gehört hatte. „Das fand ich schön: Dieses Lied hat uns alle geprägt, und das will ich auch einmal bei meiner Beerdigung hören.“ pj

