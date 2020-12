Mit einer Bürgerbefragung geht es los

Natürlich hätte sich der Ladenburger Gemeinderat diese letzte Sitzung im Corona-Jahr 2020 auch einfach sparen können. Zum Schutz der Gemeinderäte, der Verwaltungsmitarbeiter, der Besucher. Aber: Es standen einfach drängende Auftragsvergaben an, die keine Verschiebung mehr duldeten – und so wurde in der Ladenburger Lobdengauhalle getagt. Bei nahezu halber – paritätischer – Besetzung mit zwölf Räten und der Vereinbarung, durch fraktionsübergreifende Stellungnahmen Zeit zu sparen. Damit alle Besucher und Räte nach dem nichtöffentlichen Teil, vor Beginn der Sperrfrist um 20 Uhr zuhause sein konnten. Und mit einem eigenen Hygienekonzept, das neben viel Abstand in der Halle auch einen vorhergehenden Corona-Schnelltest und das Tragen einer FFP2-Schutzmaske vorsah.

„Es ist eine besondere Sitzung unter besonderen Umständen“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz zu Beginn der Versammlung am ersten Abend des harten Lockdowns. Gleichwohl kam er schnell zur Sache, damit der Stadtbaumeister André Rehmsmeier und der Rat sich zum wichtigsten Tagesordnungspunkt äußern konnten. Ein Stadtentwicklungskonzept soll erarbeitet werden für das neun Hektar große Areal, das durch den Weggang der Firma ABB frei wird; angrenzende Flächen sollen einbezogen werden. „Das wird ein umfangreiches Vorhaben mit umfangreicher Bürgerbeteiligung“, sagte Schmutz: „Es geht um ein großes Stück Ladenburg.“

Stadtbaumeister Rehmsmeier empfahl, den Auftrag an die Firma STEG zu vergeben. Sie soll insgesamt rund 52 000 Euro dafür erhalten, ein Gesamtkonzept mit einer langfristigen Perspektive von 15 Jahren für das Areal zu erarbeiten. Dabei sollen alle Bereiche berücksichtigt werden: Demografischer Wandel, Wohnungsmarkt, Wirtschaft, Klimaschutz, Energiewende und Mobilität. Begonnen werden soll mit einer großen Befragung der Ladenburger Haushalte – die Bürger sollen ihre Vorstellungen für das neue Baugebiet einbringen, aber auch für die Gesamtentwicklung der Stadt. „Die Kompetenz der STEG hat uns überzeugt“, sagte Rehmsmeier und sieht bei dem Stuttgarter Planungsbüro auch eine große Routine.

Die Gemeinderäte segneten die Auftragsvergabe an die STEG einstimmig ab. In der fraktionsübergreifenden Stellungnahme erklärte Steffen Salinger (SPD), dass sich der Rat nun auf ein weitergehendes Konzept freue. „Das ist ein wichtiger Schritt, nicht nur für das ABB-Gelände, der Ladenburg 20 Prozent mehr Einwohner bringt.“ Salinger sieht in diesen neun Hektar Fläche einen „Katalysator für jede Ebene in der Stadt“. Die Fraktionen betonten, dass man „die Bürgerschaft mitnehmen“ wolle: „Das muss in einem moderierten Prozess geschehen“, hob Salinger ebenfalls die Wichtigkeit der vorangehenden Befragung der Einwohner hervor.

Einstimmigkeit herrschte bei den Gemeinderäten auch bei der Auftragsvergabe an das Architekturbüro Hort + Hensel aus Kaiserslautern.

Kindergarten auf dem Weg

Denn auch hier war wichtig, dass das Gremium die Firma und ihre Leistungen bereits kannte – das Büro soll schließlich die Planungen für einen Kindergarten mit vier Gruppen erstellen. Die Architekten von Hort + Hensel haben in Edingen-Neckarhausen schon ein entsprechendes Kita-Projekt betreut. Entstehen soll der Komplex jetzt auf einem 11 000 Quadratmeter großen städtischen Grundstück in der Boveristraße – der Ortswechsel war nötig geworden, weil sich das ursprünglich anvisierte Gelände am Ende der Breslauer Straße nach zweijähriger Planungszeit als ungeeignet erwiesen hatte. Grund war laut eines Gutachtens die Nähe zum Industriegebiet Altwasser.

Karl-Martin Hoffmann (CDU) betonte, dass es „dringend erforderlich ist, dass wir hier vorankommen“. Maximilian Keller (Grüne) bedauerte, „dass wir wieder Ackerland wegnehmen“. Er forderte, besonders großen Wert auf die Planung der Außenanlagen zu legen. Steffen Salinger mahnte, man müsse „schnell Kapazitäten schaffen“, und Gemeinderat Ernst Peters (FDP) wollte abschließend sichergestellt wissen, dass „man eventuell noch auf sechs Gruppen aufstocken kann“.

