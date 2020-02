Mit Gloriole und Gitarre gegen „Kerwesterwe“

Allen geplagten Pendlern in der Region hat Jörg Boguslawski als singender „Baywatch“-Rettungsschwimmer mit diesem Fasnachtslied aus dem Herzen gesprochen: „Ja, ich steh’ wieder mal im Stau, hier ist die Brücke grad´ im Bau.“ Der Song hat jede Menge Strophen. „Es gibt ja so viele kaputte Brücken – es ist echt schlimm“, klagt der Vorsitzende des Ladenburger Gesangvereins Liederkranz aus eigener, leidvoller Erfahrung. Doch Humor hilft ja. Deshalb wird sein Auftritt bei der närrischen Singstunde auch mit Riesenjubel quittiert.

Es bleibt nicht das einzige Mal, dass sich im Kaiserkeller Begeisterung Bahn bricht. Denn die Aktiven bieten bei ihrer „Ladeberger Fasnacht“ ein vielgelobtes Programm voll mit lokalen Bezügen. Das Motto lautet „4 x 11 Jahre Marienbrunnen“.

Die Stimmung könnte kaum besser sein, wenn der Saal voll besetzt wäre. Dass er es nicht ist, bleibt ein Rätsel: „Es sind nur zehn bis 20 Karten übrig“, heißt es. Allein das eindrucksvolle Kulissenbild mit Marktplatz und Gallus-Kirche lässt alle staunen, die gekommen sind. Prompt tritt Vizedirigent Andreas Lange, ui-jui-jui-au-au-au, mit Gloriole und Gitarre als barfüßige Madonna vors Publikum, als wenn sie gerade vom Sockel des Brunnens gestiegen wäre: „Ich steh’ uff moiner Säul’ do drowwe“, singt Lange, begleitet von Ehefrau Iris an der Kistentrommel. Der Saal singt dazu „Humm-dada-hua“ und bekräftigt mit Beifall, wenn Lange das „Kerwe-Sterwe“ anprangert, oder das allzu beruhigte Altstadtfest.

„Das ist ein fantastisches Programm, in dem viel Hirnschmalz und Herzblut stecken“, findet Bürgermeister Stefan Schmutz, als ihm Vorstandsfrau Annette Wiemer in historischer Hausmädchen-Livree den Liederkranz-Orden umhängt.

Wasserturm und Biber

Er selbst steckt in einem Freiheitsstatue-Kostüm aus dem Fundus der örtlichen Landfrauen. „Das ist nur ausgeliehen: Der Wasserturm war zu teuer.“ So erklärt Schmutz in humorvoller Anspielung auf den Wirrwarr um den alten Wasserspeicher, warum er als Wahrzeichen von New York geht.

Freilich wird die geheime Turmsache dennoch durch den Kakao gezogen. Ebenso kommen der „Skandal im Stadtverkehr am Einkaufzentrum“ sowie der baumfällende Nager („Es knabbert der Biber am rauschenden Bach“) aufs Tapet. Schmutz lacht lauthals mit.

Zum Erfolg tragen auch närrische Einlagen weiterer Aktiver bei. Zwar bestätigt Boguslawski seinen Ruf als Vielzweckwaffe, ob als Solist, im Trio singend oder in der Bütt. Doch machen auch Markus Geiter, Lucas Zimmermann, Konrad Roschmann und Alexander Arnold eine gute Figur bei originellen Auftritten. Charmant: die auf örtliche Verkehrsverhältnisse umgemünzte Schlagerparodie „Im Wagen vor mir“ mit jenen Dreien plus FrauenTerz-Sängerinnen Susanne Arnold und Grünen-Stadträtin Jennifer Zimmermann. „Butler“ Markus Hautzinger moderiert gekonnt.

Jedes Mal erstaunlich: aufwendige Requisiten wie Autofronten und Wissenschaftskram zum Song über die Kultfernsehserie „The Big Bang Theory“. Liederkranzsänger Franz-Josef Kasper glänzt mit einer scharfzüngigen Bütt, in der er Altersarmut, Pkw-Maut und Klimachaos kritisiert, nur um schelmisch zu versprechen: „Komm’ ich nächstes Jahr zurück, dann rede ich über Politik!“

Auch Tanzgruppen treten auf: Die Sondereinsatzgruppe „Show“ der Feuerwehrfrauen Tina, Yessica, Melina und Nele begeistert ebenso wie die Juniorengarde des Karnevalsvereins „Insulana“, Tanzmariechen Tamina (KV Kummetstolle) und die mitreißenden „Red Maries“ (Viernheim).

Mit dem Freundeskreis um Ex-Schlagersänger Wolfgang Petry (Manuel Göttlicher) lassen Stammgäste zur Playbackshow Rockstars wie Queen-Sänger Freddy Mercury (Michael Hartmann) auferstehen. Für die schönsten Kostüme zeichnet Programmchef Boguslawski diesmal aber Sangeskamerad Lange und Besucherin Ilona Schneckenburger-Treffurt als aufregende Soulpopsängerin Tina Turner aus.

