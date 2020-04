Mit halber Kraft und unter Maske

Der Ladenburger Gemeinderat tagt am Mittwoch, 29. April, erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder öffentlich. Allerdings gelten für die Sitzung um 18 Uhr im Domhofsaal besondere Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel Maskenpflicht. Um auch die geltenden Abstandsregeln einhalten zu können, hat sich Bürgermeister Stefan Schmutz mit dem Ältestenrat des Gremiums darauf geeinigt, dass jeweils nur die Hälfte der Mitglieder der Ratsfraktionen teilnimmt. Diese Möglichkeit sehe die Geschäftsordnung für Notfälle vor.

Demnach werden jeweils drei Gemeinderäte von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU, jeweils zwei aus den Reihen von SPD und Freien Wählern sowie die FDP-Einzelstadträtin mitberaten und -entscheiden. Aufgrund der aktuellen Situation habe man im Sinne eines effizienten Ablaufs einige Themen des Technischen Ausschusses auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt.

Anmeldung für Zuschauer Pflicht

Wer seitens der Einwohnerschaft an der der öffentlichen Sitzung teilnehmen möchte, muss sich telefonisch (06203/70-103) oder per E-Mail bei Rathausmitarbeiterin Nicole Hoffmann anmelden (E-Mail: nicole.hoffmann@ladenburg.de). Achtung: Der Domhofsaal darf, wie alle städtischen Einrichtungen, nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Dieser kann aber aus einer selbstgenähten „Alltagsmaske“ oder einem Stofftuch vor Mund und Nase bestehen, heißt es in der Einladung.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag der Grünen, wonach sich der Gemeinderat gegen einen Auftritt des wegen seiner jüngsten Äußerungen umstrittenen Künstlers Xavier Naidoo in Ladenburg aussprechen soll. Außerdem geht es am Ratstisch um eine „Ausweitung der Unterstützungsmaßnahmen, die negative Auswirkungen der Corona-Krise einzudämmen“ sollen. Es sollen Finanzmittel in Höhe von 70 000 Euro „möglichst pragmatisch und zeitnah“ bereitgestellt werden. Davon sollen Gewerbetreibende, Kunst- und Kulturschaffende, Familien, benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie Angehörige der kritischen Infrastruktur in unterschiedlicher Weise profitieren. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt laut Beschlussvorlage durch Einsparungen oder Minderausgaben. pj

