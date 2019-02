„Mit Hingabe auf Menschen zugegangen“

Große Trauer in Ladenburg und Garango: Am Samstagnachmittag ist Ewald Blümmel nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Der Ehrenvorsitzende des Garango-Partnerschaftsvereins und frühere Leiter der Sickingen-Hauptschule, heute Werkrealschule Unterer Neckar, wurde 77 Jahre alt.

Im August feierte er noch Goldene Hochzeit mit seiner Frau Denise, verbrachte mit den drei Söhnen Stephan, Jacques und Christian, deren Partnerinnen und zwei Enkelkindern einen schönen Tag im Kreis der Familie.

Wenn am kommenden Freitag um 14 Uhr auf dem Ladenburger Friedhof die Trauerfeier stattfindet, wird ihm gewiss eine große Zahl Trauernder die letzte Ehre erweisen. Generationen von Ladenburgern machten ihren Schulabschluss in der 38-jährigen Ära Blümmel. Er selbst machte Abitur in Weinheim und besuchte zuvor das Ladenburger Progymnasium in demselben Gebäude in der Heidelberger Straße, wo er 1967, nach ersten Berufsjahren in Kirrlach, als Lehrer anfing und 2005 als Rektor seine berufliche Karriere beendete.

Doch stand der Träger des Bundesverdienstkreuzes auch wie kein Zweiter für die „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, wie er stets betonte, mit Ladenburgs westafrikanischer Partnerregion Garango in Burkina Faso. Als Vorsitzender prägte er die Partnerschaft zwischen 1991 und 2012 erfolgreich, bis es krankheitsbedingt nicht mehr ging. Unvergessen bleiben Blümmels afrikanische Weisheiten, die er bei Anlässen wie zum Beispiel dem Garango-Frühschoppen auf dem Weihnachtsmarkt zitierte. Mit dem Sprichwort „Bäume haben Wurzeln, doch der Mensch hat Beine“ drückte Blümmel gerne aus, dass man aufeinander zugehen müsse.

„Ich habe selten einen Menschen erlebt, der mit solcher Hingabe und Selbstlosigkeit einfühlsam auf die Menschen zugegangen ist, wie es Ewald Blümmel zu eigen war“, sagte Altbürgermeister Rainer Ziegler (2001 bis 2017) gestern auf Anfrage. Blümmel sei ihm „als Mensch ein Vorbild und ein guter Ratgeber im Sinne der Partnerschaft mit Garango und auch als Schulleiter“ gewesen. „Mit ihm verlieren wir einen wichtigen Ratgeber und großartigen Menschenfreund. Wir alle, wie auch die Menschen in Garango, die ihm nahe standen, werden ihn sehr vermissen.“ Dies teilte Gabriele Ensink als Vorsitzende des Partnerschaftsvereins mit. pj

