Mit Kamera im Klassenzimmer und Seniorenheim unterwegs

Anzeige

Bei einem bundesweiten Wettbewerb über verantwortungsvolles Handeln hat die Religions- und Ethik-Klasse 7, 8 und 9 der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg unter 600 teilnehmenden Schulen einen der Hauptpreise gewonnen. Dies bedeutet neben dem Preisgeld für die Schulkasse auch eine komplett bezahlte Fahrt zur feierlichen Übergabe der Auszeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue sowie einen dreitägigen Aufenthalt in Berlin.

Gestern war deshalb schon ein Filmteam aus Köln zu Gast an der EKS. Es drehte einen Kurzfilm für die Präsentation in Berlin, der auch auf dem Internetportal YouTube zu sehen sein soll. „Das alles ist irre für unsere Kinder, und ich selbst bin auch schon total gespannt“, freut sich EKS-Konrektorin Angelika Bindert über den großen Erfolg beim Schulwettbewerb „Sei weltbewegend!“. Dazu trug der Videofilm des 14-jährigen Ladenburgers Phillip Odenwälder bei, der zusammen mit einem Fotoalbum als Wettbewerbsbeitrag in Berlin eingereicht wurde. Die Juroren dort stuften hoch ein, dass die EKS-Schüler regelmäßig das Ladenburger Seniorenheim „Johanniter Haus am Waldpark“ besuchen. Auch dort drehte das TV-Kamerateam um Redakteurin Nadine Minger im Auftrag der Produktionsfirma „Die Kosmonauten“. Mitentscheidend war aber auch, dass im Religions- und Ethikunterricht an der EKS das „Welthaus“ als Zentrum für Umwelt und Entwicklung in Heidelberg auf dem Stundenplan steht.

„Sei weltbewegend!“ Unter dem Motto „Sei weltbewegend! Verantwortungsvoll handeln. Miteinander gestalten!“ ruft der jeweilige Bundespräsident als Schirmherr alle zwei Jahre einen Schulwettbewerb aus – 2018 zum achten Mal. Am begleitenden Liedwettbewerb „Dein Song für Eine Welt“ hat 2017 auch die Ladenburgerin Zoe Worm („Lasst uns was tun für unsere Welt“) von der Schlossschule Ilvesheim teilgenommen (wir berichteten). So sollen Kinder und Jugendliche dafür sensibilisiert werden, dass und wie sie die Welt in Bewegung setzen können. Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit sollen im Sinne der Agenda 2030 in den Fokus gerückt werden. Dabei handelt es sich um einen Weltzukunftsvertrag, den alle UN-Mitgliedstaaten eingegangen sind und der den Mensch als „Zentrum nachhaltiger Entwicklung in den Vordergrund“ stellt. Jede und jeder Einzelne steht demnach in der Verantwortung, einen Beitrag zu leisten, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder sozialer Stellung. Internet: https://www.eineweltfueralle.de. pj

„Das dort jeweils Gelernte wird anschließend in der Schule umgesetzt“, erklärt Susanne Lein, die jenes Fach zusammen mit Alexander Götz an der EKS unterrichtet und die auch die Teilnahme am Wettbewerb anregte. „Sie ist echt ein Fuchs“, lobte die stellvertretende Schulleiterin Bindert, die ebenfalls stark in das Projekt eingebunden war, ihre federführende Kollegin. Der Schülerbeitrag trägt den Titel „Reli- und Ethikunterricht, der was bewegt: Perspektiven für eine verantwortungsvolle Lebensgestaltung bis ins hohe Alter entwickeln“. Sein Inhalt bezieht sich auf das aktuelle Konzept in jenem Fach. So haben die Schüler zum Beispiel im Welthaus erfahren, unter welch miserablen Arbeitsbedingungen Kleidung in Asien hergestellt wird und dass man also sorgsam mit Stoffen umgehen sollte.