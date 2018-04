Anzeige

Heute feiert das Ehepaar Ursula und Klaus Oberhettinger in Ladenburg Goldene Hochzeit. Sie war ab 1968 Pädagogin und hat bis zum Eintritt in den Ruhestand 2011 genau 20 Jahre lang die Dalberg-Grundschule geleitet. Er ist als ehrenamtlicher Stadt- und Museumsführer sowie „Erfinder“ der Torwächter des Geschichtsvereins Heimatbund bekannt. Vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort in Deidesheim. Dort nahm sein Onkel Norbert Oberhettinger, der damals nämlich Bürgermeister der Stadt an der Weinstraße war, die Trauung vor.

Kennengelernt haben sie sich bei der katholischen Jugend in Heidelberg, wo beide auch geboren wurden. Er war Oberministrant, und sie leitete eine Jugendgruppe. „Ich hatte immer einen Schwarm von Kindern im Schlepptau“, so die spätere Lehrerin. Dennoch kam für sie auch ein Medizinstudium in Frage. Doch entschied sie sich für das kürzere Pädagogikstudium, das sie im Jahr der Hochzeit mit dem Examen abschloss. Zunächst fand das junge Paar in Schriesheim eine Wohnung. Diese erschien bald zu klein: „Das Kind meldete sich an, wir wollten bauen“, erzählt sie. Die Weihergärten entstanden gerade in der Nachbarstadt.

Doch wollte Oberhettinger, der beruflich als Leiter des Rechnungswesens bei der Bäko in Edingen-Neckarhausen tätig war, zunächst nicht nach Ladenburg: Er befürchtete, man würde die chemischen Betriebe riechen. Vor Ort ließ sich das Gerücht zerstreuen. So zählte das Paar 1977 zu den Pionieren im entstehenden Neubaugebiet. „Es war die beste Entscheidung“, sagt er. „Wir sind längst mit Leib und Seele Ladenburger“, stellt sie fest. Waren früher beide beim Tennisclub Blau-Weiß aktiv, geht er heute in Dackenheim golfen, und seine Frau malt. Beide lieben ihren Garten. pj