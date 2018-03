Mit Messgeräten für Schritt-Tempo in Altstadt

Anzeige

Doch da hatten Anwohner der kopfsteingepflasterten Wormser Straße längst schon selbst die Initiative ergriffen. Sie machen sich auf einem Plakat, das an einem Fenster hängt, in freundlichem Tonfall einen Reim auf die bisweilen gefährliche Situation: „Spielstraße, ist doch klar: Hier fahren wir sieben km/h!“

Als Ursache für zu hohe Geschwindigkeiten nannte Schmutz eine fehlende Bereitschaft, regelkonform zu fahren, aber auch technische Gründe. Letzteres zweifelte der Ladenburger Johann Kose in einem Leserbrief stark an: Es sei heute durchaus möglich, langsamer als zehn Kilometer pro Stunde zu fahren. Dies erkenne auch kein Gericht mehr als Ausrede an.

Über rücksichtsloses Fahren und Parken in der Innenstadt berichtete in einer E-Mail zu unserem Beitrag auch Claus A. Hardung (Hotel „Zur Goldenen Krone“). Er betonte jedoch zugleich einen weiteren Aspekt: Die sogenannte „Unechte Einbahnstraße“ in Kirchenstraße und Hauptstraße werde nämlich immer noch oft missverstanden. So gebe es lediglich Einfahrtverbote an drei Stellen in bestimmte Straßenabschnitte. Dies bedeute, dass Gegenverkehr durchaus möglich sei: „Das haben bis heute, und es sind jetzt schon einige Jahre mit dieser Regelung, viele nicht kapiert.“

