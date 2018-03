Mit Volldampf geht es weiter im Jubiläumsjahr

Anzeige

In der 169. Hauptversammlung des Gesangvereins Liederkranz hat der Vorsitzende Jörg Boguslawski im Kaiserkeller auch auf einen erfolgreichen Auftakt des diesjährigen Jubiläums zurückgeblickt. Die Neujahrsmatinee mit Springer-Verlagschef Mathias Döpfner als glänzendem Festredner sowie das bei vier Vorstellungen jeweils ausverkaufte Kindermusical „Im Riff geht’s rund“ seien bereits „echte Höhepunkte“ gewesen.

Boguslawski bedauerte jedoch, dass Bürgermeister Stefan Schmutz bislang noch keine Gelegenheit gefunden habe, bei einer Liederkranz-Veranstaltung dabei zu sein. Dies lasse sich jedoch bald ändern: Gehe es doch „mit Volldampf weiter“ im Festjahr. Momentan laufen die Vorbereitungen zum großen Jubiläumskonzert am Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr in der Lobdengauhalle.

Fünf Ensembles, also Kinderchor, Between, Frauen- und Männerchor des Liederkranzes sowie langjährige Sangesfreunde aus Ladenburgs Kärntner Partnerstadt Paternion, gestalten die Zeitreise durch 175 Vereinsjahre musikalisch unter dem Motto „As Time Goes By“. Tags darauf findet das „Chor-Fest“ mit vielen Gästen aus Ladenburg und Umgebung im Bischofshof statt.