Mit zwei Promille Autos gerammt

Erheblich unter Alkoholeinfluss stand am frühen Samstagmorgen eine 47-jährige Autofahrerin und verursachte dabei einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden. Sie war gegen 3.30 Uhr mit ihrem Citroën in der Schriesheimer Straße in Richtung Schriesheim unterwegs: An der Einmündung zur Trajanstraße verlor sie in der Kurve die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Opel Astra und schob diesen gegen einen dahinter abgestellten Toyota. Die Citroën-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. An ihrem Fahrzeug wurde die gesamte rechte Fahrzeugfront eingedrückt.

Am Toyota wurde durch die Wucht des Aufpralls das Hinterrad herausgerissen. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Sowohl der Toyota als auch der Citroen mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch im Atem der 47-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. pol