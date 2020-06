„Mitglieder engagieren sich zu wenig“

Die regionalen Vereine der Gegend haben es nicht leicht in diesen Tagen – so auch der Kunstverein Ladenburg (KVL). Er hielt jetzt seine Jahreshauptversammlung im großen Domhofsaal der Stadt Ladenburg. Abstand und Maskenschutz waren natürlich obligatorisch.

Geplant war die Veranstaltung schon im April dieses Jahres, bevor Corona wie bei so vielen anderen Vereinen einen Strich durch die Rechnung machte. Der Kunstverein wurde im April 2012 von 20 Mitgliedern gegründet und bietet seitdem eine Plattform für Kunstschaffende, Galeristen und alle kunstinteressierten Bürger.

Umfang und Häufigkeit der Veranstaltungen des gemeinnützigen Vereines hängen dabei besonders von der Mitarbeit der aktiven Mitglieder und den finanziellen Mitteln ab. Diese generieren sich aus Mitgliedsbeiträgen, Eintrittsgeldern der Ausstellungen und Spenden.

Dank an alle aktiven Mitglieder

Die Erste Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert begrüßte an diesem Abend 15 stimmberechtigte Mitglieder inklusive Vorstand. In ihrem Bericht sagte die Vorsitzende „Dank an alle Mitglieder, die sich in besonderem Maße für den Verein eingesetzt haben“. Der Verein hat derzeit 93 Mitglieder. Zur allgemeinen Finanzlage bedauerte sie: „Viel Geld haben wir nicht zur Verfügung, zumal eine Unterstützung seitens der Stadt fehlt.“

Nichtsdestotrotz wurde der Verein 2019 von der Stadt Ladenburg für sein ehrenamtliches kulturelles Engagement geehrt. Verschiedene Künstler zeigten mit „Living Room“, „Zeichen-Schere-Papier“, „Bestarium“ und „Stilleben“ ein abwechslungsreiches Programm. Die Mitglieder boten mit „Reduziert“ und „Flora im Winter“ zwei Ausstellungen mit Niveau, aber zeigten dabei auch mangelndes Engagement, betonte Hünermann-Neuert und fügte hinzu: „Erfreulich ist, dass sich bei diesen sechs Ausstellungen des vergangenen Jahres insgesamt über 1000 Besucher einfanden.“

Hünermann-Neuert weist die Versammlung im Anschluss darauf hin, dass eine zu große Arbeitsbelastung auf den Mitgliedern des Vorstands lastet. Sie bat um Unterstützung, „da ansonsten die Anzahl der Veranstaltungen deutlich reduziert werden müsste“.

Schatzmeister Ernst Neuert wies in seinem Bericht eine „leicht negative, aber dennoch stabile“ Bilanz aus. Die Einnahmen gingen zurück, die Ausgabeseite vergrößerte sich durch erhöhte Kosten für das „Kunst-Fenster“ des Vereins, Ausstellungen, Künstlerhonorare oder Werbung, berichtete er. Auch Neuert beklagte eine „mangelnde Unterstützung der Stadt“.

Die Kassenprüferinnen Andrea Tewes und Elsbeth Lang hatten keinen Grund zur Beanstandung, die Entlastung erfolgte einstimmig. Die Wahlen, die im Turnus von zwei Jahren stattfinden, gestalteten sich schwierig. Denn es war nicht leicht, Nachfolger für die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder zu finden. Dies erforderte einige zum Teil ausführliche Diskussionen. Die Wahlleitung und den Part als Diskussionsleiter übernahm Martin Ziegler. Nicht mehr zur Verfügung stellten sich Silvia Schweitzer-Grützmacher und Klaus Grögerchen. Der Ausblick der alten und neuen Vorsitzenden: „Die einstmals erfolgreiche Runde „Kunst im Gespräch“ wird eventuell wiederbelebt. Im Jahr 2022 wird außerdem das 10. Jubiläum des Vereins gefeiert.

