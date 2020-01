Mitgliederwerbung soll im Vordergrund stehen

Warum nicht mal eine Stadtführung mit dem Motto „Über den Dächern von Ladenburg“ veranstalten? Der Gedanke ist naheliegend, weil der Wasserturm ja nun wieder im Eigentum der Stadt Ladenburg ist und das Wahrzeichen einen exklusiven Blick auf die Umgebung gewährt. Es ist eine der neuen Ideen, die der Heimatbund für dieses Jahr in petto hat.

Vorsitzende Carola Schuhmann stellt sie bei der Jahreshauptversammlung vor, gefolgt von den Plänen für einen Sanierungspreis, der im März zum ersten Mal ausgeschrieben werden soll. Zum 94. Mal tagt der Traditionsverein, der in den kommenden Monaten sechs Vorträge, eine Exkursion ins Saarland und die weitere Inventarisierung der vereinseigenen Sammlungen plant. Außerdem soll ein großes Thema ebenfalls Raum bekommen: „Die Mitgliederwerbung.“ Angesichts der Altersstruktur will der Vorstand offensiver um Zuwachs werben: „Wir planen einen Schaukasten an der Alten Kochschule.“

Apropos Mitglieder: Waren es vor einem Jahr noch 526, so lag ihre Zahl zum 31. Dezember bei 517 als Ergebnis von drei Austritten, 13 Sterbefällen und sieben Eintritten. 142 Helfer sind bei Veranstaltungen, Vorträgen, im Lobdengau-Museum oder beim Sommertagszug in der Organisation und Durchführung engagiert.

Der Sommertagszug, fährt Schuhmann fort, sei 2019 zum letzten Mal unter Leitung von Werner Molitor veranstaltet worden. Der Beisitzer verabschiedet sich nach 43 Jahren Arbeit aus dem Vorstand. Seine Nachfolgerin ist Renate Kircheisen, die ebenso wie Jochen Liebrich einstimmig gewählt wird.

Der „Mann mit der Kettensäge“

Liebrich, von Schuhmann launig als „Mann mit der Kettensäge“ angekündigt, hat sich in der Römerstadt durch seine Skulpturen aus abgesägten Baumstämmen einen Namen gemacht: Mittlerweile können die hölzernen Tiere auch bei einer Führung für Kinder besichtigt werden. Nun wird er in Sachen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nachfolger von Heike Jung, die sich nach zehn Jahren zwar aus diesem Amt zurückzieht, jedoch weiterhin für die Pflege der vereinseigenen Homepage zuständig ist.

Wie die beiden anderen wird auch Schatzmeisterin Brigitte Gutfleisch einstimmig von der Versammlung gewählt, ebenso wie die Kassenprüfer Friedemann Haschler und Peter Kailich. Schuhmann schickt dem einen ausführlichen Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres voraus: Erfolgreich seien die Erzählernachmittage und die Vortragsreihe mit Volkshochschule und Kreisarchiv gewesen, ebenso die Ausstellung „Wirtschaft im Wandel“, die der Verein zusammen mit dem Stadtarchiv organisierte: „In drei Wochen hatten wir 340 Besucher.“ Eine Fortsetzung sei geplant.

Abgesagt wurden dagegen die Ferienspiele, da nur drei Kinder angemeldet waren. Schuhmann sieht die Konkurrenz zu sportlichen Angeboten, bei denen eine kulturelle Veranstaltung oft den Kürzeren ziehe und spricht sich dafür aus, am selben Tag nicht mehrere Termine anzubieten. 2020, das steht schon fest, beteiligt sich der Heimatbund nicht an den Ferienspielen. Kritik übt sie auch an der Technik im Lobdengau-Museum: Hier sei im Winter viermal die Heizung ausgefallen, weshalb die Einrichtung geschlossen bleiben musste: „Das ist keine gute Werbung.“

Zwar lobt sie den Einsatz der 28 Stadtführer, sieht aber auch, dass die Zahl der geführten Personen um beinahe die Hälfte – von 7200 im Jahr 2012 auf 3500 im vergangenen Jahr – zurückging. Gutfleisch beleuchtet in ihrem Kassenbericht die finanzielle Seite der Vereins-Aktivitäten: Für die Sanierung der Sebastianskapelle wurden exakt 12 243,30 Euro gestiftet.

Bürgermeister Stefan Schmutz dankt dafür, kündigt eine Sanierung der Fassade noch in diesem Jahr an und erklärt, dass ein Förderantrag dafür bei der Landesstiftung für Denkmalpflege gestellt wurde. Es gebe schon viele Ideen, wie das Gebäude danach genutzt werden könne, doch sei das noch nicht geklärt. Dieses Jahr solle es jedenfalls eine Sonderausstellung zur Kapelle im Museum geben.

In der Aussprache wird der Vorschlag gemacht, die Mitgliedsbeiträge auf monatlich 1,50 Euro zu erhöhen. Zehn Euro Jahresbeitrag seien wenig, nickt Schuhmann: „Wir haben im Vorstand schon darüber gesprochen.“ Für 50 Jahre Mitgliedschaft werden Johanna Müller und Helmut Reffert geehrt. Die Sitzung endet mit einem Vortrag von Jürgen Zieher, „Der gute Ort – Zur Geschichte des jüdischen Friedhofs in Ladenburg.“

