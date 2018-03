Mittelalter, Jesuiten und Freiheit

Anzeige

Drei interessante Themen bieten Kreisarchiv, Heimatbund und Volkshochschule Ladenburg/Ilvesheim in ihrer Vortragsreihe an. Den Auftakt macht Dr. Thomas Küntzel (Göttingen) am Donnerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr. Sein Thema: „Ladenburg: ’Römisch’ auch im Mittelalter. Thesen zum Ausbau der Stadt im 10. und 11. Jahrhundert“. Das mittelalterliche Ladenburg besteht aus zwei Bereichen: dem frühmittelalterlichen Kern und einer ringförmigen Erweiterung, zu welcher Markt, St.-Gallus-Kirche und Stadtbefestigung gehören. Vergleichende Studien zur Symbolik von Stadtgrundrissen im Hochmittelalter bieten, so die These des Referenten, den Ausgangspunkt für eine neue Interpretation dieser „Außenstadt“ als Nachbau der Stadt Rom und zugleich als „Sankt Gallen der Wormser Bischöfe“.

Mit der „Kultur der Jesuiten in der Kurpfalz im 17. und 18. Jahrhundert“ befasst sich Prof. Dr. Hermann Wiegand (Heidelberg/Mannheim) am Donnerstag, 22. März, um 19.30 Uhr. Während und nach dem Dreißigjährigen Krieg ließen sich in der Kurpfalz erstmals Jesuiten nieder. In Kollegien in Heidelberg, Mannheim und Neustadt an der Haardt etablierten sie ein Bildungssystem, das zur Rekatholisierung weiter Teile der Bevölkerung beitrug. Im Vortrag geht es darum, diese jesuitische Kultur, die auch in Ladenburg ihre Spuren hinterließ, näher zu beleuchten.

Alle Vorträge im Domhofsaal

„Die europäische Idee der Freiheit“ lautet das Thema von Gernod Jungcurt (Ladenburg). Die Idee der Freiheit prägt seit über 2000 Jahren das politische Denken in Europa. Für die Bürger des antiken Rom war das höchste Gut die Bewahrung der Freiheit ihrer Republik. Als im Zeitalter der Glaubensspaltung in Europa die Fürsten nach der absoluten Herrschaft strebten, erinnerten sich die Menschen daran. Es waren, so der Referent, die Ideen der altrömischen Republik, die die Menschen zu politischem Handeln anstifteten. So entstand eine mächtige Bewegung des Aufbruchs in die Freiheit, die im 19. Jahrhundert ganz Europa erfasste. Freiheit und das Ideal der Gleichheit prägen seither die europäische Identität. Anhand von Bildern und Dokumenten zeichnet der Referent diese Entwicklung nach. Alle Vorträge finden im Domhofsaal (Hauptstraße 7) statt. red