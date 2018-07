Mitveranstalter Thomas Nestler: „Tage voller Inspiration“

Anzeige

Ebenso ein Hit: Bei Ijoma Mangold drängten sich über 150 Personen in den Privatgarten in der Luisenstraße, wo der „Zeit“-Literaturkritiker aus seiner Kindheit in Dossenheim erzählte. Der erfolgreiche Lyriker Jan Wagner brachte den Neugasse-Innenhof zum herzhaften Lachen. Der großartige Schweizer Erzähler Michael Fehr beeindruckte in der Galerie „Leicht & Selig“ mit unbändigem Spaß an Sprache und einer völlig freien Performance von Geschichten aus seinem Buch „Glanz und Schatten“, die am Schluss in einen Whisky-Bluessong übergingen.

Krawatten zur Erinnerung

Originell: Bei der Lesung in der Galerie Linde Hollinger am Ort einer ehemaligen Manufaktur in der Rheingaustraße gab es Krawatten von einst zur Erinnerung mit auf den Heimweg. Zum sonntäglichen Abschluss radelten rund 40 Literaturfans von Ladenburg zur Heinrich-Vetter-Stiftung nach Ilvesheim. Unter einem Nussbaum las der Autor und Radsportler Joachim Zelter auch vor einigen Inselbewohnern ebenso unterhaltsam wie bedenkenswert aus „Im Feld“. Für Mitveranstalter Thomas Nestler waren es „Tage voller Inspiration“.

Antje Kietzmann (Stadtbibliothek) freute sich, dass es gelang, auch „unbekannteren Autoren ein Forum zu geben“. Die Stärke dieses Festivals sei sein Abwechslungsreichtum, sagt Callies und fasst zusammen: „Wir wollen zeigen, was heute mit Sprache und in der Literatur alles möglich ist.“ Das Programm organisierten ein Arbeitskreis um die Stadtbibliothek, deren Förderverein, Buchhandlung am Rathaus, die beiden Lyrikerinnen Carolin Callies und Kristin Wolz sowie Alexander Spangenberg und Rainer Ziegler.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.07.2018