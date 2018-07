Mocábo treten beim Tennisclub auf

Anzeige

Aus den Bestandteilen leidenschaftliches Gitarrenspiel, spanische Texte und karibische Rhythmen mischen die virtuosen Musiker von Mocábo um die bezaubernde Sängerin Jutta Gückel einen einzigartigen Cocktail voller südländischer Lebensfreude. Zu genießen ist das Ganze am Freitag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr auf dem Beach-Sand des Tennis-Clubs Ladenburg im Sportzentrum. Anschließend ist DJ-Party angesagt. Der Eintritt kostet 10 Euro. An der Beach-Bar gibt es Longdrinks, Rosenhof-Weißwein und Secco sowie Rosé aus der Pfalz. Die Küche bietet Ofenkartoffeln mit Quark, griechischen Bauernsalat und Thüringer Bratwurst an, wie der Vorsitzende Ralf Große-Wilde mitteilt. pj