Modenschau und Countrymusik locken rund 500 Besucher an

Kleider aus Papier

„Zauberhaft“, zeigt sich Ingrid Höhle begeistert von der „unwirklichen Welt des Papiers“. So lautet das Motto der Modenschau mit Kunstwerken von Noémie Reichert, die 13 Laien-Models zum dritten Mal in den Katakomben vorführen. Ihr Umkleideraum: der benachbarte historische Weinkeller der Wormser Bischöfe und einstigen Stadtherren. Als Laufsteg dient den Mädchen und Frauen ein roter Teppich, den Museumsmitarbeiterin Erika Duske besorgt hatte. Inmitten von antiken Säulen und Römerzeit-Dioramen mit Legionärfiguren bewundern die Zuschauer prachtvolle Gewänder und Kopfschmuck aus Papier, die so textil wirken, dass es kaum zu glauben ist. Doch ist bei dieser Kollektion tatsächlich nichts gewebt.

„Eine tolle Geschichte“, kommentierte Romy Schilling, die frühere Chefin den Schriesheimer Kulturkreises, den Einblick ins römische Lopodunum, den Jürgen Kettner Besuchern gewährt: Unter seinem in Ladenburg schon bestens bekannten Pseudonym „Secundus Alba“ führte der Experimentalarchäologe diesmal als römischer Librator (Fachmann für die Wasserwaage) ausgeklügelte antike Messtechniken vor. Viele nehmen auch an einer der Führungen teil. Das nach römischer Art gebackene Gewürzbrötchen zum Lobdengau-Bräu mundet zur Musik der ausgezeichneten Ladenburger Country-Band „Hayride“ um Sängerin Monica Ricklefs-Magurean noch einmal so gut.

400 Jahre alte Pilgerflasche

Im „Café zum Museum“ gilt es indes, „so viel selbst gebackenen Kuchen wie möglich zu verkaufen, um die Stiftung Lobdengaumuseum zu unterstützen“, wie Heimatbundchefin Carola Schuhmann sagt. Sicher haben sich viele vorgenommen, bis zum 2. September noch einmal die Pilgerflasche des Phillipus Beuerlein aus einer Altstadt-Töpferei von 1602 zu bewundern. Dieses Stück aus der Reihe „Der gehobene Schatz“ ist erstmals ausgestellt. Als nächstes gibt es am Samstag, 26. Mai, um 19 Uhr eine „Lesung mit kulinarischen Kostproben aus der römischen Küche“ von Michael Kuhn im Bischöflichen Weinkeller.

